El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha destacado, durante su primera visita institucional este jueves a Lanzarote, el compromiso del Ejecutivo canario para continuar trabajando con el Cabildo insular para establecer las prioridades y necesidades de la Isla.

Rodríguez ha realizado estas declaraciones tras la reunión mantenida esta mañana con el Cabildo de Lanzarote, en la que ha estado acompañado por el presidente y el vicepresidente, Oswaldo Betancort y Jacobo Medina, respectivamente, y su equipo de directores generales.

Pablo Rodríguez ha insistido en que “el equipo de la Consejería se encuentra trabajando para licitar y adjudicar cuanto antes el enlace entre las vías LZ-2 y LZ-3 [enlace de la autovía y la circunvalación de Arrecife], que ahora se encuentra en el trámite de información pública. Una actuación de gran importancia para la Isla, que tantos años lleva reclamando, y una de las más relevantes del Convenio de Carreteras”.

El enlace contempla el desarrollo de una glorieta, con cuatro ramales, en el que también se proyectan dos viales, uno al oeste de la rotonda, que permita la conexión con la urbanización El Cable, y otro que conecta con el centro de la ciudad.

350 viviendas públicas más en Arrecife y otros municipios

Por su parte, Oswaldo Betancort ha agradecido a la Consejería “el esfuerzo de materializar los proyectos que no se ejecutaron en la anterior legislatura y unirse al compromiso de dotar a la isla de Lanzarote de 350 viviendas públicas más en 2026, no solo en la capital, sino también en las zonas rurales. Asimismo, he de agradecer la voluntad del departamento que dirige Pablo Rodríguez, de trabajar conjuntamente para proyectar el futuro en la Isla y cumplir con los compromisos en materia de infraestructura viaria para garantizar la movilidad, la seguridad y la descarbonización del parque móvil”.

Durante el encuentro, la Consejería y el Cabildo insular han destacado la importancia de continuar impulsando las políticas de vivienda.

“En total, más de 350 viviendas van a estar construyéndose en los próximos meses en la isla, por lo que, antes de 2026, vamos a poder dar una respuesta a la importante demanda de vivienda pública en Lanzarote. En este caso, la isla es en las que mejor va la ejecución del Plan de Vivienda de Canarias y también de los fondos europeos”, ha añadido Rodríguez.

Ambas instituciones han abordado la cesión de varias parcelas, ofrecidas, tanto por la administración insular como por el Ayuntamiento de Yaiza, cuya redacción de proyecto se encuentra en intervención, para incrementar el parque público de vivienda.

Además, han visitado las obras de 134 viviendas situadas en el barrio de Maneje, en Arrecife, incluidas en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que actualmente se encuentran en fase de movimiento de tierra y cimentación y que se espera finalizar en 2025. Asimismo, la Consejería contempla la edificación de un tercer bloque de 67 viviendas más en el mismo término municipal.

Por otro lado, dentro de los programas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, subvencionados con fondos Next Generation procedentes de la Unión Europea, el Instituto Canario de la Vivienda cuenta con otras 46 viviendas en la Calle Triana, en Arrecife, y otras 126 en Yaiza.

Por último, Rodríguez ha insistido en que la Consejería no llevará a cabo ninguna actuación en Lanzarote sin el acuerdo del Cabildo. “Siempre vamos a consensuar, los asuntos, tareas y acciones que queramos impulsar porque entendemos que así es cómo funciona mejor Lanzarote y Canarias”, ha concluido.

Asimismo, el vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Jacobo Medina, ha considerado “necesaria” la visita del consejero a la isla. “Lanzarote tiene una capacidad mayúscula de mejora en vías e infraestructuras, por lo que la comunicación fluida entre administraciones es fundamental para seguir conformando una isla mejor”

Nuevo paso inferior en Playa Honda

El consejero ha realizado un recorrido por varios términos municipales para conocer el estado de ejecución o tramitación en el que se encuentran algunos proyectos de interés en materia de infraestructura viaria y vivienda.

En este sentido, han abordado el estado del nuevo paso inferior bajo la LZ-2, que pretende mejorar la conectividad de la localidad de Playa Honda y la zona industrial, y que contempla la creación de un paso inferior con carril para vehículos, bicicletas, una acera peatonal y una zona verde.

“Este proyecto se llevará a cabo mediante el procedimiento de empuje, poco habitual en la construcción de infraestructuras viarias, pero que minimizará considerablemente la afección al tráfico en esta zona y agilizará el desarrollo de los trabajos, mejorando al término el funcionamiento del enlace y fomentando el tránsito peatonal”, ha apuntado Rodríguez.

En cuanto a los puertos, han realizado un balance sobre la situación del Puerto de Órzola, de Caleta del Sebo y de Playa Blanca, cuya reforma y ampliación fue adjudicada por el titular de esta Consejería en su anterior etapa y ha finalizado este mismo año.

Asimismo, el consejero ha resaltado la importancia del Puerto de Caleta del Sebo, que desde el mes de septiembre tiene adjudicado el proyecto de redacción de mejora y, del Puerto de Órzola, destacando que tanto la Consejería como el Cabildo insular y la Dirección General de Pesca, continuarán manteniendo reuniones para analizar las mejoras a desarrollar en el mismo.