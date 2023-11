Los estereotipos de género se mantienen en las profesiones. Por ello, los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) del Ayuntamiento de Tías resaltan la incorporación de mujeres en el programa relacionado con la construcción y la participación de hombres en el proyecto de limpieza.

“Estamos preparadas y somos capaces de trabajar en albañilería. Va a costar que nos contraten en esta rama, pero estamos dispuestas a luchar por ello”. Vianney Cabrera y Fátima Brito son dos de las 6 mujeres del PFAE Construyendo Futuro III, que cuenta con un total de 15 alumnos-trabajadores.

“Hay mucho respeto entre nosotros. Es lo que toca. Al final es trabajo y lo que cuenta es la formación y las ganas de trabajar, tanto sea de limpieza como de cualquier otra cosa”. Alejandro Perdomo y Abián Reyes viven con naturalidad estar entre los 4 hombres de un grupo de 15 integrantes del PFAE Por un Pueblo más Limpio II.

Son cuatro testimonios a través de los que se intenta normalizar una situación que todavía no es común y que aún es noticia. Los equipos que dirigen estos dos PFAE subrayan la importancia de dar visibilidad a mujeres con bloques y a hombres con fregonas, a la ruptura de roles y estereotipos que permanecen en muchos subconscientes.

Empleo para unas 120 personas

El Ayuntamiento de Tías mantiene en activo nada menos que seis PFAE, sacando de las listas de desempleo a unas 120 personas del municipio que se forman y desarrollan distintos trabajos en el municipio.

En todos ellos se da relevancia a los valores de respeto y tolerancia, pero las directoras de los PFAE Construyendo Futuro III y Por un Pueblo más Limpio II, Danesa Hernández y Belén Novo, hacen hincapié en dimensionar la trascendencia de que las empresas de Lanzarote decidan contratar a mujeres albañiles y a hombres limpiadores.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en albañilería, construcción, mecánica o transporte, al menos 9 de cada 10 personas trabajadoras son hombres, mientras las mujeres son mayoritarias en los empleos ligados al cuidado, la educación y el trabajo en el hogar.

Aunque las estadísticas constaten la perspectiva de género laboral, en el municipio de Tías se están rompiendo moldes y se espera que estos avances continúen.

“Hay desigualdad, lo notamos, pero estamos avanzando. Cuando hacen bromas al vernos levantar un muro, me río y me siento orgullosa, porque eso refleja las inseguridades del otro y no las mías. Nosotras necesitamos colaborar con los trabajos de fuerza, pero podemos hacerlo y, además, somos mucho más detallistas en los acabados”.

“Mi madre es encargada de camarera de piso, mi abuela y mi tía también han trabajado en lo mismo. Soy un chico, pero no veo por qué no puedo trabajar limpiando, desinfectando y desarrollando distintas tareas de limpieza. Es un oficio, estamos formados y lo ejecutamos sin problemas”.