El PSOE de Lanzarote ha denunciado “la gravedad” de que Oswaldo Betancort y Ángel Vázquez hayan mentido a la sociedad lanzaroteña “sin ningún tipo de pudor” asegurando que habían alcanzado un acuerdo para la actualización de las tarifas de acceso de los visitantes a los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT), después de que la patronal haya desmentido a través de un comunicado que se haya producido acuerdo alguno.

El consejero del Grupo Socialista y anterior responsable de los CACT, Benjamín Perdomo, ha subrayado que “resulta intolerable” que responsables públicos hagan uso de la mentira “de forma recurrente”. “Estamos hablando de una cuestión que además afecta a toda la sociedad lanzaroteña y cuyo debate debe contar con todas las garantías de transparencia y nitidez en la información que se transmite”, ha señalado Perdomo.

“Es intolerable que gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular hayan perdido el respeto a la ciudadanía de Lanzarote. Están usando la mentira como herramienta de gobierno y en esta ocasión los han 'trincado' con el carrito de los helados. El presidente se está acostumbrando a recurrir al engaño cada vez que se ve acorralado. Eso nos recuerda a una forma de hacer política que nada tiene que ver con el presente de Lanzarote”, ha añadido.

Asimismo, el consejero socialista ha querido recordar “los vicios” que acumula este proceso. “Han llevado este asunto de forma torpe e incompetente. La semana pasada denunciábamos que por tercera vez se retiraba el asunto del orden del día del Consejo, ésta última por no estar acompañada de un informe técnico que avalara el incremento y ahora 'se lanzan a la piscina' anunciando un acuerdo que no existe. Quiero recordarle a Ángel Vázquez que gobernar requiere unos mínimos de seriedad y rigor. La foto no lo aguanta todo”, concluye Perdomo.