225 aniversario del Puerto del Arrecife

Ya el maestro don Agustín de la Hoz había dejado patente que Arrecife es un nombre no revisable. El Arrecife, el Puerto del Arrecife, capital de la isla, el centro político y administrativo de una secana y cercada geografía surrealista…el topónimo está ahí, vivo, inamovible, como enquistado en la raíz misma del lugar: arracif, quer, arracife, cuyo significado es diáfano e incontestable, y cuya oriundez hispano-árabe está fuera de duda. Del mismo modo Acatife hace referencia a Arrecife. Acatife aparece en el libro de Viera, pero supuestamente como errata de lectura del Le Canarien, que escribe Laracif, o Larrecif, en la versión de Gadifer y en la versión de Bergeron se lee alguna vez Lacatif. Don Pedro Mariano Ramírez en su versión de Bergeron de 1848 escribe Acatif. Así de extensa es la toponimia arrecifeña: Argana, El Goro, Elguinaguaria, Horob, El Taro, Guashimeta, Iagabó, Majares, Maneje, Maretas, Menajes, Erinia, y Zonzamas. Formando El antiguo Elguinaguaria y Zonzamas un solo núcleo poblacional con el palacio del rey y las aldeas aledañas.

Entre 1776 y 1777 llega al Puerto del Arrecife el comandante General de Canarias, Fernández de Alvarado, quien queda asombrado por la miseria y despoblación que acusa la isla. Hecho que le mueve a realizar el famoso plan político, que se conserva en el archivo de Simancas, Valladolid. Son tiempos en que todo escasea en la isla, siendo el único movimiento del Puerto, las naves provenientes de Mogador, con algo de trigo o cebada, pero que apenas daba para abastecer a la población, obligada a ingerir carne de burro, de gato u otras alimañas.

Los mendigos pueblan las calles y proliferan alrededor de las casonas del Puerto del Arrecife y en particular, delante de la ermita de San Ginés, o como aparece en un compendio del Ayuntamiento de Teguise: la capilla de San Ginés Obispo. La crisis económica se agravó los dos años siguientes, ya que las cosechas obtenidas en ese tiempo fueron completamente nulas, a lo que se añadió la ausencia de muchos de los barcos dedicados al comercio, orientando sus rumbos hacia las islas mayores.

Sin embargo, en la década 1780-90, hay una etapa de florecimiento. El Puerto crece con rapidez debido al negocio de la barrilla. Por ello a este periodo de auge, se conoce a Arrecife como el “puerto de la barrilla”, por la exponente multiplicación de su producción.

Los campesinos se enriquecen y cambian su residencia al Puerto del Arrecife, a fin de comprar barcos para destinarlos a las pescaderías. Negocio más que lucrativo debido a las excelentes zafras que entonces realizaba la flota lanzaroteña. Los ricos cosecheros de barrilla fueron ganando terrenos al mar y así surge la avenida de La Marina, donde luego se emplazaría el muelle de las Cebollas. Éste muelle fue inaugurado con la llegada del obispo don Antonio Tavira y Almazán, el 29 de junio de 1792. Entre el gentío cruzó el prelado y se dirigió a la ermita de San Ginés, donde clavó un edicto citando y emplazando en el término de 10 días, a todos los que tuvieran solicitud de erección de parroquia a la ermita del Puerto del Arrecife. Sobre este hecho me gustaría leerles el contenido de esta carta echada el 12 de marzo del año anterior de 1791:

Nos don José de Viera y Clavijo, arcediano de Fuerteventura, dignidad de esta catedra, examinador sinodal comisario y revisor de libros e impresos, gobernador del obispado, con el ilustrísimo señor don Manuel Berdugo y Alviturria,

Hacemos saber al venerable vicario de la isla de Lanzarote, que oy día se ha presentado:

Don Luis Cabrera, castellano del castillo de San José y alcalde mayor de esa isla, don Lorenzo Cabrera, juez ordinario de este curato, don Ginés de Castro, subteniente de artillería y comandante interino de este puerto, don José Armas, subteniente de artillería, don Antonio Armario, Juan de Paiz, Luis de Armas, José Morales, Manuel Álvarez, Gabriel Camejo, Antonio de Paiz y Miguel Ramírez.

Todos vecinos de este puerto principal de esta isla de Lanzarote; en nombre de todo este vecindario, decimos que hallándose prontos los vasos sagrados, ornamentos y demás necesarios para la habilitación de la parroquia que tenemos solicitada y mandada erigir, conforme al plan beneficial del ilustrísimo don Antonio Tavira y Almazán. Solicitan que sea elegido don Francisco Acosta que ya viene ayudando a los feligreses.

Sobre la fecha de fundación de la iglesia parroquial, transcribo un documento que se haya depositado en el archivo parroquial y que reza así: “yo el infrascrito notario público del obispado y del tribunal de esa vicaría de Lanzarote, certifico, hago fe y verdadero testimonio a los que la presente vieren, como hoy que se cuentan 25 del mes de junio de 1798 años, en este lugar y Puerto del Arrecife, en compañía de su merced el señor vicario don Rafael Pedro de Armas y después de haberse cumplido con lo mandado por el gobernador de este obispado en su anterior despacho, quedó colocada la iglesia de San Ginés y erigida en parroquia y en posesión de este curato don Francisco de Acosta, presbítero. Y para que así conste doy la presente y firmo dicho día 25 de junio de 1798 años”. Firmado y rubricado: Antonio Guerra Suárez, notario eclesiástico.

El primer libro de bautismo data del 30 de junio de 1798, siendo el primer bautizado Antonio José León Pablo del Carmen, hijo de Juan de Paiz Estévez y de Ana Gómez de Silva. Por tanto, nuestra parroquia fue fundada exactamente el 25 de junio de 1798, bajo la advocación del patronato de San Ginés. Y tomando posesión el primer párroco cuyo nombre completo era don Francisco María Acosta Espinosa.

A partir de entonces, este vecindario dirigido por don Lorenzo Cabrera, comenzó a gestionar con verdadero afán y entusiasmo de las autoridades competentes, la creación de uno de aquellos pequeños ayuntamientos que aparte del diferenciado de la villa de Teguise como capital, ya existían en algún otro pueblo de la isla, con arreglo al régimen local que regía entonces en este archipiélago y particularmente para las islas de señorío, como era Lanzarote.

Ya en noviembre de 1798, la Real Audiencia de estas islas, expidió con dicho fin un auto que consideramos interesante transcribir por tratarse del nacimiento de esta municipalidad y que dice así: “En Canarias a 17 de noviembre de 1798, los señores presidente, regente y oidores, habiendo visto el expediente promovido por don Lorenzo Cabrera y demás vecinos del Puerto del Arrecife de la isla de Lanzarote, sobre que se les provea de alcalde, diputados, personero y fiel de fechos, mediante hallarse erigida parroquia en él, los informes evacuados por el alcalde real ordinario de dicha isla, y lo dicho sobre todo por el señor fiscal de su majestad en su escrito de 27 de octubre pasado. Dijeron que los vecinos que componen la nueva parroquia para el año que viene de 1799 y los sucesivos elijan alcalde pedáneo, dos diputados, personero general y fiel de fechos, que se denominan del Puerto del Arrecife, concurriendo a autorizar esta primera elección para que sirva de norma a las demás el alcalde ordinario con el escribano que elija, arreglándose a las reales cédulas y órdenes de la materia, de las cuales llevará consigo testimonio para que de ellas empiece a formar el libro capitular del pueblo. Teniéndose en buena custodia todo a costa de dichos vecinos y procurando con la posible brevedad y economía, se dé cuenta a la sala y por ésta al Supremo Consejo”.

El 27 de diciembre de 1798 se reunió este vecindario bajo la presidencia del alcalde ordinario de la isla, don Luis Cabrera y se procedió a la elección de los 12 comisarios electores que habían de elegir los indicados cargos. Se efectuó en el mismo día una vez retirado el resto del vecindario, siendo elegido alcalde don Lorenzo Cabrera, diputados don José Linares y don Cayetano Sánchez. Personero don Juan de Paiz y, para fiel de fechos, don Miguel Ramírez, cuyos nombres se han consignado por creerlo también fundamentales; ya que de estos actos y de estas personas arrancan los primeros pasos de esta municipalidad, cuyas actividades se iniciaron en 1799

En los primeros años de creado el consejo municipal, puso éste su máxima atención en todo lo concerniente a reglamentación de las nuevas edificaciones, estableciendo normas para ello y para la rectificación posible de pasados descuidos y abusos, conminando y sancionando a los propietarios y publicando bandos y ordenanzas de buen gobierno y policía, como la del 25 de abril de 1806, donde no solo se reglamenta todo lo relativo a esta materia, prohibiendo la construcción de casas y paredes sin la autorización de la alcaldía. Además, se ordena lo concerniente a la limpieza y utilización de las calles, con múltiples disposiciones, por ejemplo, la obligación impuesta a los vecinos de conservarlas por su cuenta y cuidado, con el mayor aseo y la prohibición de jugar en ellas a las brochas y pelotas, además de transitar por las mismas llevando puñal o cuchillo con punta o garrote que excediera de 4 cuartas, así como la prohibición de acudir a misa o deambular por la urbe embozado en montera.

Para concluir me gustaría comentar el hecho anecdótico de que, en pleno municipal de un martes 11 de agosto de 1987, se llevara como propuesta el cambio de denominación del municipio, para que pasase a llamarse Ciudad Puerto del Arrecife. Dicha propuesta de cambio había sido aprobada por unanimidad, en la comisión del gobierno del ayuntamiento del 29 de julio. Se acuerda iniciar expediente sobre modificación de denominación y pedir informes pertinentes, para adoptar una decisión municipal definitiva, antes de someterla en su caso, a la aprobación del organismo competente de la comunidad autónoma.

Me dispuse a consultar desde dicha fecha todos los libros de pleno, y no apareció ninguna referencia a tal asunto, no al menos hasta el mes de febrero de 1999, donde determiné finalizadas las pesquisas por considerar la cifra de casi doce años, un periodo más que razonable para haber solventado el tema del cambio de denominación. En este punto me surgieron algunas reflexiones: ¿acaso alguna vez perdió dicha denominación, en qué momento dejó de ser nuestro municipio el Puerto del Arrecife, cuando Arrecife fue desde siempre, puerto, antes que ciudad?