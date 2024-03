1312, ¿cumpleaños de Lanzarote?

En la historia moderna de Canarias la primera fase ocupa principalmente el siglo XIV y puede denominarse de Redescubrimiento (1312- 1402) en la que tienen lugar fenómenos importantes como el conocimiento geográfico de las Islas y la valoración de las posibilidades económicas de las mismas, así como la evangelización. Es la fase de la expedición del italiano Lanzarotto Malocello (1312 ), la luso-italiana de Nicoloso da Recco (1341) y las otras numerosas de catalanes, mallorquines, aragoneses, castellanos, de los años 1342, 1346, 1352, 1359, 1360,1366,1369, 1370, 1377, 1385, 1386, 1391 y 1393, hasta la llegada de los normandos en 1402. En lo que respecta a todas estas expediciones, y como consecuencia de las mismas, nos encontramos con una serie de fuentes documentales para el conocimiento de las Islas Canarias.

A medida que se va produciendo el contacto físico con la realidad insular de los archipiélagos atlánticos, va naciendo toda una serie de mapas, portulanos, planisferios y otras representaciones gráficas, obras predominantemente de cartógrafos italianos y mallorquines. Estos mapas y portulanos, como los tres de Dulcert (realizadas entre 1330 y 1339), Mediceo (1351), Pizzigani (1367), Cresques (1375), entre otros, son los que darán nombres a las Islas.

Tambien, en mi opinión, sería muy importante tener en cuenta el apartado documental de las fuentes humanistas que no parece que haya sido explotado lo suficientemente hasta ahora para el conocimiento del Archipiélago canario: estamos hablando de literatos de la talla de Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, con quienes se ligan las más antiguas noticias modernas sobre Canarias.

Petrarca y Boccaccio

La relación de Petrarca sobre las Islas Afortunadas en su De Vita solitaria (scritta nel 1346) nel cui seguente passo possiamo leggere: “Pretereo Fortunatas Insulas, que extremo sub occidente ut nobis et viciniores et notiores,sic quam longissime vel ab Indis absunt, vel ab Artho, terra multorum sed imprimis Flacci lyrico carmine nobilis, cuius pervetusta fama est et recens. Eo siquidem et patrum memoria, Ianuensium armata classis penetravit, et nuper Clemens VI illi patrie principem dedit, quem vidimus, hispanorum et gallorum regum mixto sanguine generosum quendam virum……..” está motivada por ser testigo ocular por las calles de Aviñón de la coronación de Luis de España como Príncipe de la Fortuna en 1344.

De Boccaccio sabemos que fuera el autor del relato en latín sobre el viaje de Nicoloso da Recco en 1341 titulado De Canaria et insulis reliquis ultra hispaniam noviter repertis, que resulta de alto valor científico, sociopolitico y antropológico por ser la primera descripción que se hace del Archipiélago y sus aborígenes.

Se ha discutido mucho sobre la fecha del redescubrimiento de las Islas Canarias. Son dos las hipótesis principales que se han contrapuesto . La más temprana ubica al redescubrimiento en el año 1312 y otras fechas propuestas por los historiadores son posteriores y abarcan el período de 1336 hasta 1339, siendo este último año un término obligatorio, ya que el mapa de Angelino Dulcert está fechado en 1339.

La fecha de 1312, que yo comparto, está fundada en una carta del 19 de abril de 1659 del fraile francés Jean Paulmier de Courtonne, dirigida a Andrés du Chesne citada por el historiador y bibliotecario francés Charles de la Ronciere en su Histoire de la Marine Française: “Sin embargo, no sé si ellos (los Béthencourt) pueden jactarse de haber llegado (a las Islas Canarias) antes que Lancelot de Maloisel, del cual se consideran descendientes los señores de las islas Maloisel, caballeros de la Baja Normandía, los cuales afirman tener documentos que acreditan que Lancelot logró la conquista en el año 1312 gracias a las noticias que de las islas le ofrecieron ciertos marinos de Cherburgo, los que, mientras comerciaban en las costas de España, y a causa de una tormenta, fueron arrojados a las playas de las mencionadas islas, conocidas por los antiguos de otros tiempos con el nombre de Afortunadas, las que después permanecieron escondidas por muchos siglos...”

Tambien, entre otros, han propuesto como fecha de llegada el año 1312 el alemán Richard Hennig (Terrae incognitae Leiden, 1953), Alejandro Cioranescu (El descubrimiento de Canarias, Reseña, 1960) y Florentino Perez Embid (Los descubrimientos en el Atlántico y la rivalidad castellano-portuguesa hasta el Tratado de Tordesillas, 1948).

Cartas náuticas para dirimir el ‘nacimiento’ de las Islas. / La Provincia

La tesis de estos estudiosos, incluido yo mismo, ha sido confirmada por estudios recientes que han demostrado que la realización de la Carta Náutica de Giovanni da Carignano oscila entre 1312 y 1313 (en todos los casos no puede ser posterior a 1313). El mapa completo ( cm.92 X 62 ) cubre un àrea de 5.600 Km. X 8.100 Km. Este mapa náutico confirma que el redescubrimiento de la Isla de Lanzarote, y de Canarias por extensión, tuvo lugar en el año 1312 y no, como afirman la mayoría de los historiadores sin prueba documental, en una fecha posterior. De hecho, el dibujante fray Giovanni da Carignano en su mapa ha reproducido, sin atribuirle un nombre, una isla, que se curva hacia el sureste, así como la diseñada en 1339 por Angelino Dulcert, que en términos de tamaño y posición solo puede identificarse con el Lanzarote actual.

Por el contrario, en referencia a quienes sostienen la tesis del redescubrimiento de Canarias en el año 1339, tras investigaciones específicas, se constató que el mapa de Angelino Dulcert de 1339 que se encuentra en la Bibliothèque Nationale de France en París, fechado Hoc opus fecit Angelino Dulcert año MCCCXXXVIIII de mense Augusti in civitate maioricharum (Esta obra la realizó Angelino Dulcert en agosto de 1339 en Mallorca), en la que se basa la citada tesis, no es la primera carta náutica en la que aparecen las Islas Canarias como siempre se ha creído: hay otro mapa no fechado, llamado MS 25691, que se encuentra en la British Library en Londres, dibujado sobre una única pieza de pergamino de 102,5 × 54 cm, que también es atribuido a Angelino Dulcert, y para esta mapa se han propuesto fechas que van desde 1339 a 1355.

Sin embargo, contrariamente a lo que se ha creído hasta ahora, un recién estudio realizado por Anthony Greb, Larry Costa y Steve Di Marzo del mapa MS 25691 de la British Library ha podido confirmar que es anterior al mapa de Dulcert de 1339 y ha mostrado que hay varios cambios importantes realizados en el mapa de 1339 con respecto al mapa ms 25691.

Estos cambios atestiguan que este mapa MS 25691 fue dibujado con anterioridad y que, por lo tanto, debe considerarse el primer mapa en el que aparecen tres de las Islas Canarias. Estas conclusiones anulan todas las hipótesis en las que se basan algunos estudiosos para sostener que el redescubrimiento de Canarias se produjo en el año 1339.