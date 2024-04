La excusa de una familia de turistas para circular con su coche por un sendero peatonal en un volcán en Lanzarote

Los comportamientos de visitantes que hacen caso omiso a las señales informativas existentes en el sendero peatonal del Volcán del Cuervo, espacio natural protegido, no paran de crecer por muy surrealistas que parezcan.

Unos turistas manipulando drones, otros deslizándose por la ladera del Volcán del Cuervo y otros circulando en coche por un sendero peatonal. Sí, aunque parezca increíble, una familia de turistas alemanes no dudó en adentrarse en la tarde de este miércoles con su coche de alquiler por el camino dedicado única y exclusivamente al tránsito de senderistas.

Un testigo que no daba crédito al vehículo circulando por la zona, avisó a la Policía Local de Tinajo, que acudió al lugar.

La excusa que ofreció la familia alemana para no dejar su coche en el aparcamiento habilitado en la zona por el Cabildo de Lanzarote y realizar el camino en el turismo en vez de a pie como todo el mundo, fue que su hija se había lesionado, un argumento puesto en duda por los agentes, quienes a simple vista no apreciaron impedimentos en la turista. Con lesión o sin lesión, circular con un coche por el sendero está totalmente prohibido.

Propuestos para una multa

Los agentes de la Policía Local de Tinajo hicieron su trabajo y propusieron para sanción al conductor del coche. El expediente será remitido a la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, que es la que tiene competencias en la zona al tratarse de un espacio natural protegido, el Parque Natural de los Volcanes.

El Volcán del Cuervo, de gran atractivo paisajístico y natural, fue donde comenzaron en 1730 las erupciones volcánicas en Lanzarote, que dieron lugar al Parque Nacional de Timanfaya.

"El datáfono y pasarles la multa in situ"

Colectivo Tabaiba ha denunciado esta nueva agresión ambiental, que ha causado indignación en las redes sociales. "Hasta que no haya sanciones directas, es decir sacar el datáfono y pasarles la multa in situ, esto no cesará, ya que la excusa siempre es siempre, "ES QUE NO LO SABIA". Pero como dice la Constitución el desconocimiento de la ley no te exime de tu culpabilidad". El tiempo es oro, hay que hacer algo ya", reclama el usuario tonilyfg.

Por su parte, josete_47 propone "hacer batidas de control ante la pasividad de las autoridades", mientras que josecarloshdez99 considera "un desastre sin precedentes en todas las islas. Hoteles que se construyen sin respetar el entorno, masificación en todos lados, turistas que sistemáticamente se saltan las normas sin recibir castigo alguno... y mientras, los de arriba fomentando un turismo de masas en vez de buscar otras alternativas de turismo"

"Qué vergüenza, y que las autoridades, políticos incluidos, no muevan un dedo y todavía diga la patronal hotelera que esto es turismofobia y que los canarios estamos equivocados. Manda huevos...", se queja tasio.dv.

El próximo 20 de abril se celebrará una manifestación en Arrecife (12.00 horas), con salida a la altura del quiosco de la música del Parque José Ramírez Cerdá, que coincidirá con otras que se celebrarán ese mismo día en Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria contra los efectos del turismo de masas y bajo el lema Canarias tiene un límite ¡Por un cambio de modelo! y que aspira a ser “la más grande de la historia”.