El alcalde de Tinajo tras el cierre del centro de menores migrantes: "Los vecinos de La Santa ya pueden dormir tranquilos"

El alcalde del Ayuntamiento de Tinajo, Jesús Machín, ha visto cumplida su petición de cierre del centro de menores migrantes que se había habilitado como recurso de emergencia en el albergue juvenil de La Santa en 2018.

Machín dio de plazo la semana pasada este mes de abril para que las instalaciones dejaran de funcionar como centro de acogida. El pasado domingo el Cabildo de Lanzarote y la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias clausuraron ese recurso con el reparto de los menores en otros centros de la Isla y del Archipiélago.

Machín agradeció públicamente este martes el cierre del albergue, que el Cabildo de Lanzarote ya ha empezado a limpiar de cara a su rehabilitación y puesta en funcionamiento como albergue para actividades para los jóvenes y resto de la población de Lanzarote y La Graciosa.

"Decirle al pueblo de La Santa: ya se cerró el albergue para los menores inmigrantes. Los vecinos de La Santa ya pueden dormir tranquilos", destaca el alcalde tinajero.

“Tras la lucha de las últimas semanas y los tristes acontecimientos que hemos vivido aún me cuesta creerlo, además estas instalaciones en los últimos tiempos no reunían las condiciones mínimas para un ser humano”, manifestaba Machín a las puertas del centro, “primero quiero agradecer al pueblo de Tinajo y, en especial, a La Santa, por su saber estar, por tender la mano y abrir la puerta siempre. Estoy orgulloso de todos ellos”.

Jesús Machín, alcalde de Tinajo. / La Provincia

El alcalde recuerda que "este es el albergue más grande de Canarias y tiene que ser para la Juventud, para la Cultura, para el Deporte y para lo que haga falta. Y también para los niños de Tinajo". Espera que "el próximo verano el campamento Loco Verano podamos celebrarlo en el albergue como hacíamos hace seis años. Solo decir gracias y gracias por confiar en mí. Si en algún momento he dicho alguna palabra subida de tono es porque no aguantaba más. Hoy es un día muy feliz en Tinajo”, concluye, sonriente, Machín.

"Lo peor, los enfrentamientos de los menores con los vecinos"

“Estoy satisfecho por el cierre porque estamos sufriendo esto desde finales de 2018, cuando se me solicitó su uso temporal tan solo por unos meses y así hasta hoy. En el 2019, con el cambio de gobierno en el Cabildo de Lanzarote, se me prometió que se quitaría cuanto antes, promesas incumplidas durante cuatro años del anterior gobierno. Y lo peor han sido los enfrentamientos de los menores migrantes con los vecinos del pueblo", lamenta Machín.

"Hoy tengo que felicitar y agradecer a los políticos y políticas de palabra. Primero agradecer el compromiso electoral de Fernando Clavijo, a Oswaldo Betancort, a la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno canario, Candelaria Delgado, a su viceconsejero, Francisco Candil, y, en especial, al amigo Marci Acuña, consejero insular de Bienestar Social”, añadió. “Gracias, de verdad, al presidente Clavijo, al presidente Oswaldo, por los compromisos asumidos", reitera Machín.

En este albergue “he colaborado mucho, he ayudado mucho, pero tengo que decir que lo que no se ha hecho en cuatro años de falsas promesas se ha hecho ahora en algo más de nueve meses, es de agradecer porque ya no me creía que se fuera a hacer algo. Gracias a todos, de verdad. El presidente Oswaldo Betancort ya ha dado orden a la consejera de Juventud insular, Aroa Revelo, para dejar el albergue como nuevo y, si hace falta, hacer algunas mejoras, por ejemplo, de zonas de sombra o accesibilidad”.

C. A. C.

Agradecimientos a los guagüeros y cuerpos de seguridad

En varias ocasiones ha habido enfrentamientos en las guaguas del transporte público que cubre el trayecto entre Arrecife y La Santa entre menores migrantes y la población local, lo que ha llevado a los conductores a reclamar seguridad en el servicio para prevenir nuevos altercados.

Machín ha dirigido también su agradecimiento "a los conductores de las guaguas y a las familias que han sufrido distintos percances causados durante años por los migrantes, gracias también a la Guardia Civil, la Policía Nacional, a la UCI de Arrecife, a la Policía Autonómica y a la Policía Local de Tinajo, que son los que mayor trabajo han hecho durante años pero, sobre todo, quiero agradecer a Tinajo y a La Santa".