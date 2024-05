Vecinos de Puerto del Carmen rechazan la eliminación de una calle para unir un complejo de apartamentos

Vecinos de Puerto del Carmen están en pie de guerra contra el Ayuntamiento de Tías por la eliminación prevista de la calle Montaña Ganada con motivo de las futuras obras de renovación, ampliación y modernización del complejo de apartamentos Bluesea Los Fiscos, de 99 unidades alojativas y con edificaciones a ambos lados de la citada calle de la zona turística.

La intervención en el Bluesea Los Fiscos, ubicado en la calle Los Cabezos, se incluye en el III Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto del Carmen.

El proyecto, según se detalla en la ficha del establecimiento del plan, contempla un “aumento de la superficie de la parcela turística, ya que se unifican ambas piezas asumiendo el viario que las separa como parte del complejo, la reubicación del viario al oeste de la propiedad, el aumento de los retranqueos al resto de linderos y el aumento de la edificabilidad y ocupación”.

Uno de los vecinos afectados y residente en Los Cabezos, José Domingo Rodríguez, asegura que han presentado alegaciones al documento y que a finales del pasado mes de marzo se reunieron con el alcalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra, expresándole su malestar por la futura desaparición de la vía Montaña Ganada, lo que les supondría “no solo la eliminación de plazas de aparcamientos, sino también el tener que dar un rodeo" para acceder a sus casas.

Plano de las calles Montaña Ganada, Los Cabezos (donde se ubica un complejo de apartamentos) y Los Ajaches, en Puerto del Carmen. / La Provincia

"Un pelotazo y una aberración"

Los residentes, que califican de “pelotazo” la cesión del vial al establecimiento alojativo turístico, solicitaron a Cruz, que les aclarase la situación y que paralizara “la aberración que supone la desaparición de la calle para entregársela al complejo de apartamentos y construya sobra la misma”.

El alcalde de Tías, según José Domingo, “no aclaró nada y la única respuesta obtenida es que no nos preocupáramos, que mientras no se haga una nueva vía, la calle Montaña Ganada no se quitará”.

Sin embargo, la respuesta no convence a los vecinos, que la consideran como “un cinismo, por no decir poca vergüenza, ya que es una obviedad que no puede desaparecer un vial sin que exista otro acceso a una manzana residencial”. Insistieron al alcalde en que “no estamos dispuestos a que desaparezca la calle y menos para intereses especulativos que solo favorecen a una empresa privada”.

Según José Domingo, el alcalde de Tías se comprometió a estudiar el tema y a emplazar a los vecinos a una nueva reunión para principios de abril, que a día de hoy, no se ha producido.

Este periódico ha intentado sin éxito este viernes recabar la versión del alcalde de Tías sobre este asunto.