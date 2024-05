Victoriano Santana, hostelero: «La clave del éxito de un restaurante está en el buen trato al cliente»

Victoriano Santana Cabrera (Yaiza, 1950) lleva toda su vida entre fogones. Se enamoró de la cocina gracias al restaurante de sus padres que se convirtió en una pensión para los primero turistas que llegaron a la Isla. Lo llamaron «loco» por montar su local en El Golfo, pero esa locura lo llevó al éxito. Hoy allí se presenta el libro ‘De cocina marinera en Lanzarote: De Casa Salvador a Casa Torano’ que narra la historia de su vida.

Hoy se presenta el libro De cocina marinera en Lanzarote: de Casa Salvador a Casa Torano que narra los episodios más importantes de su vida. ¿Con qué etapa se queda?

Con la hostelería. Es el trabajo que más me ha gustado. Me encanta atender a la gente y que salgan contentos del restaurante. Hacer buenas comidas para que la prueben los amigos es la parte más bonita y tratar bien a los clientes. Disfruto siendo el anfitrión.

¿Por qué la gente le conoce como el precursor del turismo en Lanzarote?

Porque mi padre empezó en 1950 a dar de comer en su restaurante a gente que venía de vez en cuando, los viernes, sábados y domingos. Teníamos una pequeña pensión y les dejábamos nuestras camas a los que venían de Arrecife. Yo nací en 1950 y en 1955 ya empezó a venir más gente. Yo me dedicaba a la pesca desde muy jovencito. Estuve en la escuela hasta los 12 años cursando educación primaria. Y ya después me dedicaba a la mar con un padrino mío. También estuve trabajando dos años en el Hotel Reina Isabel en Gran Canaria de los 18 a los 20 hasta que me llevaron para el cuartel. Y después empecé con mi padre.

Y después abrió su propio restaurante...

Eso es. Hace unos años monté un bar pequeño en la zona de El Golfo. Me compré una casa por 125.000 pesetas y me dijeron que estaba loco. Eran dos chozas viejas de piedra, allí no había casas. Y al poco tiempo monté un restaurante muy pequeñito, no tenía más de seis mesas.

¿Por qué le decían que estaba loco?

Porque allí no había nada.

¿Qué vio allí para lanzarse?

Yo vi que aquello iba a ser el futuro porque todo el turismo que llega a Lanzarote pasa por El Golfo porque allí está el Charco Verde y todo el mundo que viene a Lanzarote pasa por allí. Vi la oportunidad y me lancé.

¿Hubiera tenido el mismo éxito sin el turismo?

Yo creo que sí, cuando empecé trabajaba con mucha gente del país que también se dejaba dinero allí. Estaban las cosas baratas. El pescado estaba casi regalado, pero hoy en día sale carísimo. El kilo de pescado está por las nubes y eso se refleja en las raciones. Antes con 100 pesetas comía una persona de sobra y ahora tienes que llevar 50 euros en la cartera.

¿Cuál es la clave del éxito?

Tú no puedes montar un restaurante y dejar que la gente pase por allí sin ser bien atendida. Tienes que atender bien al cliente, sea una persona, dos, cuatro o las que sean. Pero para mantener un negocio, el restaurante tiene que tener buenos camareros y buenos cocineros. El éxito de un restaurante es eso, nada más. El buen trato. Y la mejor promoción que hay es el cliente, el boca a boca. En Yaiza tenemos muy buenos restaurantes, de mucha categoría. Lo importante es tener buena materia prima y buen personal. Y esto último se está perdiendo.

¿Por qué?

La gente joven no quiere trabajar. Pasa en todas las islas, no encuentras un camarero que trabaje. Yo llegaba al bar a las nueve de la mañana y estaba hasta las doce de la noche todos los días. Sin trabajar no se saca el país para delante. Yo no soy rico, pero lo que tengo, lo conseguí a base de muchas horas de trabajo.

¿El turista ha cambiado con el paso de los años?

No. El turismo es el mismo. Allí saben que no van a comer nada más que pescado y vienen a eso, a comer calamares, langostinos, lapas y esas cosas. No vienen pensando que van a comer buenas carnes, porque no hay. Vienen buscando tradición, lo que se come en Lanzarote.

¿Qué piensa de las protestas que han surgido en las últimas semanas en contra del modelo turístico en Canarias?

Hombre, que había que regular más ya lo decía César Manrique en Lanzarote. Regular un poco más, está muy bien. Y traer turismo de calidad. Pero hoy en día, si tú compras unos terrenos para fabricarlos, tienes que fabricarlos. Yo no estoy muy de acuerdo con las manifestaciones que se hicieron, porque en Lanzarote vivimos del turismo. Aquí ya ni se planta cebolla ni se planta tomate ni nada. Papas cogen dos o tres y las plantan los jubilados.

¿Considera que Canarias tiene un turismo de calidad?

El que viene a Canarias es un turismo bueno. Vienen buscando seguridad, el buen clima y el buen trato con el turismo.

Usted se dedica a la pesca desde muy joven. ¿Por qué cree que esta actividad es cada vez más residual?

Por lo menos en Lanzarote sigue habiendo pescado. Hay mucho atún, mero, y vieja. Pero es verdad que el otro día un cliente que tiene cuatro atuneros me dijo que no encuentra gente para trabajar y que tiene los barcos amarrados en el muelle.

¿Acabará desapareciendo?

Yo creo que sí porque los que se van jubilando van vendiendo los barcos. Desde que se mueran los viejos, dentro de 10 o 15 años la pesca va a ir aflojando más. Ya para conseguir un kilo de pescado en Lanzarote tienes que moverte mucho y eso que yo tengo buenos contactos. Menos más que está viniendo de Marruecos, si no habría pescado en Lanzarote para tanta gente.

¿Pueden las recetas canarias competir a nivel internacional?

Un cocinero que haga auténtica comida canaria triunfa. Con las comidas que están haciendo hoy los grandes chefs sales con la misma hambre que entraste. El que haga la comida auténtica canaria, tendrá éxito. Hay comidas muy buenas en esta tierra.