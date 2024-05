Los responsables de las amenazas a una árbitra menor de edad en Lanzarote no pagarán sanción

El vicepresidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas y delegado de la Infancia y la Adolescencia, José León Hernández, ha asegurado a La Voz que "no hay una sanción directa" para los responsables de los gritos y amenazas contra una árbitra de 16 años durante un partido de juveniles en Costa Teguise. Solo se impondrá una sanción económica corporativa contra el CD Tinajo. "No hay una sanción para los padres, porque no está acreditado al 100% que hayan sido padres de los jugadores, pero sí que venían de la afición del CD Tinajo", ha señalado Hernández. En esta línea, ha indicado que el club tendrá que pagar una multa económica de 143 euros.

El encuentro de la Liga Preferente en la categoría de Alevín, con jugadores entre los 10 y los 11 años, se dio entre los clubes de Palmeiros de Costa Teguise A. U.D. y el Tinajo A C.D el pasado sábado 4 de mayo.

Más información en La Voz de Lanzarote