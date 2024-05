El Festival de Cine de Lanzarote da a conocer este sábado los cortos ganadores de esta edición

El Festival Internacional de Cine de Lanzarote 2024 encara su recta final tras la proyección esta semana de los 59 cortos a concurso en la Sección Oficial de las distintas categorías a concurso: Ficción Española, Ficción Internacional, Canarias, Documental y Animación.

La edición de este año ha recibido un total de 2605 cortometrajes de 116 nacionalidades a concurso.

La Gala de Clausura tendrá lugar este 25 de mayo en el Teatro Víctor Fernández Gopar 'El Salinero' (20.30 horas). Las invitaciones se pueden adquirir en www.festivalcinelanzarote.com o en www.ecoentradas.com.

Cortos Canarios

Como en todas las ediciones, el Festival Internacional de Cine de Lanzarote apuesta por el talento canario con una cantera de realizadores y directores de las islas. Este año la sección de Canarias cuenta con 8 cortometrajes a competir de los que tendremos la oportunidad de disfrutar el viernes 24 de mayo a partir de las 20:00 horas en El Almacén. Entre los trabajos presentados tenemos Aitana un corto de Marina Alberti, nieta del poeta Rafael Alberti filma un homenaje a su madre; Cuadro de Anatel Pérez; En Un Segundo de Pablo Fajardo con caras conocidas como Lili Quintana; La Canasta de Nacho Peña con un corto rodado en la isla, NAP de Javier Chavanel; Patata de Emilio González; Preguntas Pa' Abuela de Laura Rivero y Tras los Pasos Perdidos de Concha de Ganzo.

Ficción Española

En la sección de cortometrajes nacionales encontraremos a caras conocidas como la del actor Pablo Puyol que protagonizará Cava de Alejandro López García o al actor Raúl Prieto en El Monstruo de la Fortuna de Manuel Castillo. Una conjunción de talento consagrado y jóvenes promesas que contará con piezas de ficción como: Jueves de Marzo de Luis Murillo Arias, Evanescente de Gala Gracia y Guillermo Garavito, Madreselva de Nata Moreno, Rutina de Roberto López Carneiro, La Última Caja de Juanlu Moreno Somé, Una Historia Familiar de Eduardo Úbeda, Leche Agria de Sergio Muñoz Cano y José Ángel Lorente Pavón, Hábitat de Elena Escura, El Nuevo Barrio de Víctor Izquierdo, La Noche Dentro de Antonio Cuesta y Perdón por el Ruido de Jorge Dolz.

Otros de los trabajos seleccionados cuentan con trayectoria de premios a nivel nacional e internacional como es el caso de La Gran Obra de Álex Lora premiado a Mejor corto en Festival de Sundance, Cura Sana de Lucía G. Romero, Oso de Cristal en el Festival de Berlín; y Pesudo de Miquel Díaz Pont, nominado a mejor Corto en el Festival de Sitges.

Ficción Internacional

Para la sección Ficción Internacionales se han seleccionado hasta quince trabajos de las más variadas temáticas: desde la épica hasta el drama pasando por la comedia. Nacionalidades como Francia, Japón, Puerto Rico, Estados Unidos o Bélgica se darán cita en El Almacén: The Ballad, Le Fait Divers, La Línea Imaginaria, Rocket Boy, Primos, Guerre Chaude, PEIPEI, Nuance, Oyu o Hope entre muchos otros cortometrajes que serán galardonados en la gala de entrega de premios este sábado 25 de mayo.

Documental

Entre estas proyecciones destaca, como era de esperar, la mirada documental. Una exquisita selección de los mejores cortos documentales, donde se denota la proximidad con la que se tratan temas delicados y profundos en documentales como Los Cayucos de Kayar de Álvaro Hernández o Vecinos de Marcela Ascensio y Salym Fayad u otros temas como el viaje de un joven transexual en Renaissances de Naomi Noiret o el abuso infantil con el corto 7:11 Cuarzo de Daniel Ortiz. Estos y otros muchos cortos documentales como Broken Wings de Jorik Dozy y Sil van der Woerd, Corpo Vigiado de João Paulo Vicente, Decían que era Bruja de Judith Prat Molet, El Que No Ve de Natxo Leuza o Near Light de Niccolo Salvato podrán verse los días 20, 22 y 23 de mayo en CIC El Almacén en Arrecife.

Animación

En Animación se podrán disfrutar obras como Cafuné de Carlos F. de Vigo, Lorena Ares, In the Shadow of the Cypress de Shirin Sohani, Hossein Molayemi, From the Top de Rich Farris, Luthier de Carlos González Penagos, Magda de Adela Kaczmarek, Mortelli un cas perdut de Ben Fernández, Quem Salva de Laure Devin, Maxime Bourstin, Nathan Medam Charles Hechinger, Titouan Jaouen; Remember Us de Pablo León, Somos Pajaritos de Gabriela Badillo, Star Wars Visions 2: En Las Estrellas de Gabriel Osorio y The Boogie and The Witch de Jorge Turell.

Para más información o para asistir a todas las proyecciones se recuerda consultar el programa oficial en la web oficial del festival www.festivalcinelanzarote.com.

Esta cita con el cine está organizada por Fisme Producciones con el patrocinio del Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Gobierno de Canarias, Canary Island Films, Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote a través de su marca producto Lanzarote Film Commission, Promotur Turismo de Canarias, Ayuntamiento de Arrecife y Centros de Arte Cultura y Turismo. Distintas empresas colaboran con el festival.

El jurado

El festival contará con la presencia de figuras destacadas como Blanca Portillo, Marta Etura y Benito Zambrano, además de Alby Robaina, Marta Neme, Ruth Armas, Elena Ramírez, Juanjo Artero, Cristina Marsoc, Paz Vargas, Pablo Padrón, Irene Escolar, María del Río, Iván Umpiérrez y Lauren Collins.