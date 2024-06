Dos plantas, piscina y jardín y un balcón con vistas a Fuerteventura: así es la casa de Helen Lindes y Rudy Fernández en Lanzarote

Helen Lindes, nacida en Lanzarote hace 42 años, ha mantenido un vínculo profundo con su isla natal a pesar de haberla dejado a temprana edad para perseguir una carrera en el mundo de la moda. La ex Miss España, coronada en el año 2000, invirtió en una casa que sus padres comenzaron a construir, y que ella misma ayudó a finalizar con sus primeras ganancias.

En 2021, Helen decidió reformar la casa siguiendo las indicaciones del arquitecto Carlos Morales, esposo de Alexia de Grecia y primo del rey Felipe, quien también es oriundo de Lanzarote. Recientemente, Helen abrió las puertas de su hogar a la revista Hola, posando junto a sus hijos Alan (7 años) y Aura (5 años), fruto de su matrimonio con el jugador de baloncesto del Real Madrid, Rudy Fernández.

Helen recuerda con cariño las visitas que hacía de niña para ver las obras de la casa junto a su padre. "No crecí en ella, pero recuerdo que de pequeña venía a ver las obras con mi padre y me encantaba imaginarme cómo sería cada estancia. Mi padre siempre pedía mi opinión y pude aportar en algunos diseños. La decoración y el interiorismo siempre me han apasionado, y disfrutaba mucho acompañar a mi madre, que era agente inmobiliaria, a ver casas y soñar cómo podrían quedar."

Helen Lindes nos invita a su casa de Lanzarote, su tierra, junto a sus hijos Alan y Aura ?? (Contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/TkAyYNjYuP — Revista ¡HOLA! (@hola) May 29, 2024

Un palacio

La casa se terminó cuando Helen era adolescente, aunque su padre no llegó a ver el proyecto acabado. Para ella, uno de los mejores recuerdos era cuidar de sus caballos en las cuadras y el picadero junto a su padre. "Terminamos la casa cuando era adolescente y poco después falleció mi padre. Me da mucha pena que no pudiera ver el proyecto terminado. Teníamos unas cuadras y un picadero para mis caballos, y mi actividad favorita era venir aquí con mi padre después del colegio para cuidarlos."

A los 16 años, Helen se trasladó a Barcelona para trabajar con una de las mejores agencias de modelos de España. Poco después, al cumplir 18, se presentó a Miss España. Durante ese tiempo, combinaba estudios y trabajos de moda que la llevaron por toda Europa. A pesar de su temprana partida, siempre consideró esta casa su hogar. "Después de que mi padre falleciera, invertí lo que gané en mi año de Miss España para terminar la casa. Mi madre se mudó aquí y tuvimos años muy bonitos juntas. Siempre que volvía de un viaje, sabía que esta casa era mi hogar."

La casa de Helen en Lanzarote es de estilo canario, con un balcón de madera típico de las islas. Cuenta con un amplio jardín, terrazas y una piscina inspirada en las de Manrique. "La casa tiene 600 m² y casi 3.000 m² de parcela, cinco dormitorios, tres salones, dos cocinas, un gimnasio y un patio interior andaluz."

Una gran reforma

En los últimos años, Helen decidió reformar la casa, especialmente después de que su madre se mudará a una casa más pequeña cerca de la playa. "Mi madre se mudó a una casa más pequeña y decidimos reformar. Terminamos en 2022, aunque lamentablemente mi madre falleció antes de verla. Renovamos los baños, la cocina, los suelos y terrazas, y abrimos el salón hacia el comedor y la cocina."

Entre los cambios más notables, la reforma incluyó una cocina en negro y roble, textiles de lino y algodón en colores neutros, y una ampliación de los ventanales que dan a la terraza. "La cocina de Santos decidimos ponerla en negro y roble, ya que me encanta la calidez y el contraste que hacía con las paredes blancas, y también para hacerle un guiño a la piedra volcánica."

Uno de los rincones favoritos de Helen es la hamaca colgante entre los árboles especieros en el jardín. "Me encanta una hamaca colgante entre los árboles especieros en el jardín, es perfecto para desconectar. Lo primero que hago al llegar es ir a comer cerca de la playa o dar un paseo."

Planes con sus hijos

Los planes con sus hijos en Lanzarote incluyen disfrutar de la playa, paseos a caballo y momentos en la piscina. "Vamos a la playa, paseamos a caballo y disfrutamos de la piscina. En diciembre, estar en la piscina es un lujo."

Para Helen, Lanzarote es su refugio para recargar pilas, lleno de recuerdos de su infancia y la tranquilidad que le ofrece la isla. "Es mi lugar para recargar pilas, lleno de recuerdos. La tranquilidad y el carácter de la gente me han formado como persona."

Con la reciente retirada de Rudy del baloncesto profesional, ambos tienen muchos proyectos en mente. "Rudy está muy enfocado en la temporada actual con el Real Madrid y posiblemente los Juegos Olímpicos. Después, tiene muchos proyectos en mente."

Helen y Rudy han mantenido una relación sólida basada en la conexión y el apoyo mutuo. "Nos complementamos y apoyamos mutuamente. Tenemos los mismos valores y metas en la vida."

Bodas de plata como modelo

Helen ha celebrado 25 años en la industria de la moda, adaptándose y reinventándose a lo largo de los años. "Nunca pensé en dedicar tantos años a esta profesión. He podido reinventarme y gracias a las redes sociales he ampliado mi carrera. Me siento muy satisfecha y afortunada."

Con varios proyectos personales y profesionales en el horizonte, Helen continúa mirando hacia el futuro con ilusión. "Tengo muchos proyectos personales y profesionales con Rudy. Ojalá pronto podamos compartirlos."

Helen Lindes sigue demostrando su amor por Lanzarote, su familia y su carrera, viviendo una vida llena de satisfacciones y nuevos desafíos.