Quiebra del turoperador alemán FTI: Lanzarote evalúa el impacto en la industria turística insular

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha expresado este lunes su pesar tras la quiebra del grupo turístico FTI Touristik GmbH, matriz de FTI Group, reconocido como el tercer turoperador más grande de Europa. A pesar de esta situación, Betancort ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población y al sector turístico de la isla.

Contribución relativa de FTI a Lanzarote

Según los datos de 2023, FTI Group había contribuido con aproximadamente el 5% del turismo alemán que llegó a Lanzarote, es decir, unos 13.000 de los 253.000 turistas alemanes que visitaron la isla. "Aunque seguimos valorando los efectos de la caída de FTI sobre la economía e industria turística de la isla, lamentamos esta noticia debido a que Alemania es nuestro tercer mercado internacional emisor de turismo, por detrás de Reino Unido e Irlanda," añadió Betancort.

Comunicación con el sector turístico

El presidente del Cabildo ha mantenido comunicación directa con la Federación de Empresarios Turísticos de Lanzarote y Asolan, que actualmente están evaluando el impacto negativo que podría resultar de la quiebra, especialmente en términos de deudas a hoteles y facturas impagadas. Betancort confía en que las cifras no serán excesivamente altas, dado que FTI no es uno de los principales emisores de turistas a la isla y no operaba con una compañía aérea propia.

Compromiso del Cabildo

"En cualquier circunstancia, el Cabildo de Lanzarote, como máxima institución de gobierno de la isla, seguirá de cerca las consecuencias que esta noticia pueda traer consigo y activará toda política de gestión basada en el desarrollo sostenible y la promoción del turismo, trabajando siempre en fortalecer la economía local y garantizar el bienestar de sus residentes y visitantes", concluyó Betancort.