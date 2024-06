Este martes comienza la votación de las ocho propuestas de alegoría del Carnaval de Arrecife 2025

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arrecife, Echedey Eugenio, anima a toda la población a participar en la elección de la alegoría que protagonizará el Carnaval de Arrecife 2025. Los ocho temas propuestos para la votación son los siguientes: Disney, Antiguas Civilizaciones, Aventuras, Un carnaval de cuento, Viajeros por el mundo, El mundo murguero, Un carnaval en la antigua Roma y Chicago Gángster años 30.

La votación, que se realizará a través del enlace https://carnaval.arrecife.es/ habilitado para la ocasión en la web municipal www.arrecife.es, estará abierta desde este martes, a las 8.00 horas y permanecerá disponible hasta el 14 de junio a las 23.59 horas.

Los votos emitidos fuera del plazo establecido no serán contabilizados, por lo que quien desee participar deberá hacerlo dentro de las fechas señaladas.

Propuestas de colectivos

Las opciones para la alegoría del Carnaval 2025 han sido propuestas por diversos colectivos y asociaciones del Carnaval de Arrecife, quienes, a iniciativa del teniente alcalde, hicieron llegar sus sugerencias a la Concejalía de Fiestas del Consistorio capitalino.

Solo se recogerá la dirección IP para evitar el voto múltiple.

Se permitirá un único voto por persona y no se podrá modificar una vez emitido. La votación garantiza el anonimato total y no se asociará con ningún dato sensible. El proceso de votación es sencillo: simplemente hacer clic en la opción preferida y confirmar el voto. Los resultados de la votación se publicarán en la página oficial del Ayuntamiento de Arrecife. La información recopilada se conservará un mes después de la votación.