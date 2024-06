Miles de personas disfrutan del concierto de Camilo en Arrecife

Concierto multitudinario del cantante Camilo en Arrecife. El artista colombiano actuó en la noche de este viernes en la Ciudad Deportiva Lanzarote, en el que ha sido uno de los grandes eventos musicales del año en la Isla, organizado por Preventos Media y el Cabildo de Lanzarote. La actuación, a la que acudió público de Lanzarote y de otras islas del Archipélago, forma parte de la gira Nuestro Lugar Feliz Tour.

La expectación por ver sobre el escenario a una de las estrellas de la música latina, llevó a muchos ciudadanos a acudir horas antes al estadio (abrió su puertas a las 18.30 horas) para poder disfrutar de un lugar privilegiado en las distintas zonas habilitadas para ver al artista, según el precio de las entradas adquiridas. Se formaron colas en los accesos al recinto para disfrutar del concierto, programado a las 21.30 horas.

Para evitar que se crearan grandes atascos en la circulación, la organización recomendó acudir en transporte público al concierto debido a la gran afluencia de personas.

Uno de los que no se perdió el concierto fue el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, quien no dudó en sacarse una foto para la posteridad con Camilo, ya que no todos los días un artista de esa talla internacional ofrece un concierto en la que es "tercera capital de Canarias".

"Arrecife disfruta con la música y la mágina de Camilo", difundió el regidor capitalino en sus redes sociales.

Camilo y la gastronomía lanzaroteña

Antes de su esperada actuación en Lanzarote, Camilo estuvo en el restaurante Arenas Lounge, situado en la zona turística de Puerto del Carmen (municipio de Tías).

El establecimiento ha dado a conocer en sus redes sociales la visita del artista.

Camilo, en el restaurante Arenas Lounge, en Puerto del Carmen (Tías). / Arenas Lounge

El local, que se define como "el escondite verde de Lanzarote", ofrece en "cada uno" de sus platos, "un recorrido gastronómico por las montañas y los pueblos de Lanzarote". De ese modo, Camilo ha tenido la oportunidad de probar algunas de las exquisitices del Arenas Lounge.