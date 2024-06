Un recorrido por Lanzarote a través de sus espectaculares atardeceres

El verano está a la la vuelta de la esquina y con él las vacaciones y el disfrute de largos días de ocio y descanso. Un buen plan sería recorrer Lanzarote a través de sus atardeceres.

¿Qué tiene el ocaso que nos hechiza tanto? Atardeceres en rojos, naranjas, dorados, violetas... No hay uno igual a otro. Cada uno es único y no hay un solo lugar en Lanzarote con buena vista del horizonte que no deje indiferente para ver la puesta de sol.

Que cada atardecer trae un nuevo amanecer y una nueva oportunidad para contemplar a pie de costa o desde lo alto de una montaña cómo el día se despide hasta el siguiente.

Las posibilidades son variadas. No importa cuántas veces veas la caída del sol desde el mismo sitio porque hay tantas como días tiene el año.

Puestas de sol de película

El astrofotógrafo lanzaroteño Gustavo Medina ha vuelto a sorprender con un nuevo timelapse, esta vez sobre los espectaculares atardeceres de Lanzarote. Puestas de sol de película que permanecen en la retina de quien las contempla.

En Lanzarote, una isla con escasa altitud, el punto más alto es Las Peñas del Chache cuya altura no llega a los 680 metros, se pueden ver hipnotizantes estampas tanto a pie de costa como en el interior de la Isla.

Las Salinas de Janubio, La Geria, el Barranco del Quíquere y los volcanes de Timanfaya son algunos de los escenarios para contemplarlos, como los que recoge Gustavo Medina en su nuevo trabajo sobre los atardeceres en Lanzarote.

Del mar de nubes al horizonte

El nuevo vídeo de Gustavo Medina sobre los atardeceres en Lanzarote llega tan solo unos días después de su timelapse El milagro de los vientos alisios, estrenado el pasado 8 de junio y en el que se observa el mar de nubes en Lanzarote captado desde distintos puntos de la Isla, como el Risco de Famara, Haría y La Geria, entre otros lugares. Un impresionante vídeo en el que ha utilizado unas 4.000 fotografías realizadas durante varios meses en Lanzarote.

El mar de nubes en las Islas Canarias, explica el fotógrafo, se produce gracias al anticiclón de Las Azores, que genera vientos alisios cargados de humedad en su largo recorrido marítimo.

Esta humedad queda retenida en las medianías, principalmente al norte (barlovento), dejando las altas cumbres al sur (sotavento) despejadas.

Aunque fenómeno es menos frecuente en las islas de Lanzarote y Fuerteventura debido a su baja altitud, sin embargo, en ciertas épocas del año, cuando se dan las condiciones apropiadas, estas islas también pueden experimentar el mar de nubes, creando auténticos "ríos de humedad" que refrescan el árido y volcánico paisaje de Lanzarote, beneficiando al entorno agrícola de la isla.