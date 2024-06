Cómo librarse de pagar una deuda de 57.400 euros en Lanzarote

Alejandro Cabrera, residente de Yaiza, duerme tranquilo después de librarse de pagar una importante deuda que contrajo tras perder su trabajo y contratar varios préstamos.

El vecino del municipio sureño acumuló 57.400 euros en deuda que no pagará gracias a la Ley de Segunda Oportunidad y al apoyo del equipo de Canarias sin Deuda. La acumulación de deuda de Alejandro comenzó cuando perdió su empleo y recurrió a múltiples préstamos para cubrir los gastos diarios. Este fue el inicio de un difícil recorrido financiero que ahora puede dejar atrás.

El origen del problema

La situación de sobreendeudamiento de Alejandro se agravó cuando, tras perder su empleo, se encontró en la necesidad de solicitar varios créditos para mantener sus gastos diarios. Aunque inicialmente pudo hacerse cargo de las cuotas, tanto él como su pareja perdieron sus trabajos, lo que hizo imposible seguir cumpliendo con los pagos, especialmente debido a los altos intereses y las comisiones asociadas a esos préstamos.

Intervención de Canarias sin Deuda

Ante esta situación, Alejandro decidió buscar ayuda profesional. Contactó con Canarias sin Deuda, una empresa especializada en la Ley de Segunda Oportunidad. Gracias a su intervención, que incluyó un análisis exhaustivo de su caso y la aplicación de esta ley, Alejandro logró la cancelación total de su deuda.

Alejandro expresó su alivio y gratitud al saber que su problema económico había sido resuelto: "Cuando acumulas tanta deuda llega un momento en el que ya no se puede más. Por este motivo me vi en la necesidad de recurrir a más financiación sin tener la liquidez suficiente", comentó. A pesar de que consiguió un nuevo empleo, la deuda acumulada era tan alta que se le hizo imposible afrontarla debido a los elevados intereses y comisiones que se habían multiplicado. “Acudí a Canarias Sin Deuda y obtuve respuesta. Me han ayudado”, afirma.