Avance histórico en Lanzarote: primer pacto en todo el país contra los discursos de odio y visibilidad LGTBI+

En un hito sin precedentes, Lanzarote ha firmado este viernes el Primer Pacto Insular Contra los Discursos de Odio y la Visibilidad del Colectivo LGTBI+. Este innovador compromiso, liderado por la Asociación LGTBI+ Lánzate, marca un paso significativo hacia la promoción de la convivencia y el respeto en la sociedad canaria.

Creación de un entorno inclusivo y respetuoso

Lanzarote firma un pacto pionero a nivel nacional, apoyado por diversas entidades, para combatir los discursos de odio y promover la visibilidad y derechos de la comunidad LGTBI+. Este acuerdo, respaldado por la mayoría de los grupos gubernamentales, sentará las bases para futuras iniciativas en otras regiones del país, fortaleciendo la cohesión social y política a nivel local.

Compromisos Clave del Pacto Insular

Respuesta integrada contra la discriminación :

Desarrollo de campañas de concienciación contra los discursos de odio.

contra los discursos de odio. Implementación de estrategias para mitigar la difusión de estos discursos en plataformas digitales.

Promoción de ambientes laborales seguros:

Establecimiento de protocolos contra el acoso y la LGTBIfobia en colaboración con empresas y sindicatos.

Mejora de estadísticas y evaluación de impacto :

Análisis estadístico de los discursos de odio y su influencia en la isla.

Capacitación en derechos humanos y diversidad :

Formación sobre diversidad y derechos humanos para el personal de las administraciones públicas.

Participantes en la firma del Primer Pacto Insular Contra los Discursos de Odio y la Visibilidad del Colectivo LGTBI+, este viernes, en el Cabildo de Lanzarote. / La Provincia

Un compromiso colectivo por la igualdad

El pacto fue rubricado este viernes en el Cabildo de Lanzarote por diversas autoridades, incluyendo el presidente de la institución, Oswaldo Betancort, y representantes de los ayuntamientos de Teguise, Arrecife y Tías, además de sociales como AFOL, ALANEM, APSAL, Creciendo Yaiza, El Cribo, Flora Acoge, Mararía y Chrysallis Canaria.

Además, ayuntamientos como Haría, San Bartolomé, Tinajo y Yaiza expresaron su apoyo al pacto, fortaleciendo aún más esta iniciativa en Lanzarote.

Manifiesto del Orgullo LGTBI+

Tras la firma del pacto, se llevó a cabo la lectura del Manifiesto del Orgullo LGTBI+ 2024, donde se reiteró el compromiso de la sociedad hacia la igualdad y la visibilidad de los derechos LGTBI+. Los participantes enfatizaron la necesidad de un compromiso continuo para garantizar la diversidad como un valor esencial de la sociedad canaria.

Durante la lectura del manifiesto, Nahum Cabrera, gerente de Lánzate reclamó con contundencia: "Basta ya de que se metan con nosotras en los colegios, basta ya de ser los últimos en todo. Basta ya de ser la moneda de cambio por nuestros colores. Basta ya de encasillarnos a todes en el binarismo de género".

Oswaldo Betancort (i), Jacobo Medina y Marci Acuña en la firma del Primer Pacto Insular Contra los Discursos de Odio y la Visibilidad del Colectivo LGTBI+ / La Provincia

El manifiesto también puso énfasis en lo siguiente: "Cansadas de oír insultos de siempre, como trábelo, maricona, bollera, tortillera o sidosa. El movimiento social de Lanzarote y La Graciosa, articulado en función de una necesidad que no podía esperar, hemos arrimado el hombro para materializar este Pacto Insular, que fue lo que pedimos en el orgullo 2023. Necesitamos marcos de compromiso institucionales para que esto no sea una cuestión de un grupo o de una asociación, o que nuestro silencio se convierta en festividades. Las que estamos aquí, trabajamos los 365 días, sin luces, lentejuelas, ni focos. Las que estamos en el trabajo silencioso de las entidades sociales a pie de calle o en la trastienda, somos las que empujamos un compromiso social, donde nuestro activismo es REAL, de lucha en la calle, y en las instituciones, vea una visibilidad plural y diversa, de diferentes formas de ser LGTBI+, todas únicas, irrepetibles e igual de válidas", expresó Nahum Cabrera.

La importancia de la colaboración fue otro de los asuntos destacados: "Gracias por demostrar que aún hay mucho por hacer". Además, se subrayó el valor de la diversidad y la autenticidad: "El valor de la autenticidad es no desistir y explicar, una y otra vez, que la diversidad es riqueza".

El manifiesto también hizo hincapié en la necesidad de igualdad y respeto: "Con la firma de este Pacto no pedimos más que otros, pedimos que NO nos señalen con el dedo y NO nos agredan". "La diversidad es nuestra mayor fortaleza; este pacto la protege y celebra".

"Nuestro compromiso con la igualdad no admite retrocesos ni excusas", dejando claro que "Lanzarote y La Graciosa son tierras de acogida, respeto y solidaridad".

Este avance histórico demuestra el firme compromiso de Lanzarote y La Graciosa en la construcción de una comunidad inclusiva y respetuosa para todas las personas, sin distinción de orientación sexual o identidad de género.