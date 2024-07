El concejal de Vox en Teguise deja el partido tras acusar a la cúpula de "abandonar a Canarias"

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Teguise, Ginés González, ha ofrecido una rueda de prensa en la mañana de este lunes en el Centro Cívico de Costa Teguise para abandonar la formación política a la que representa y pasar al grupo de concejales no adscritos. "Me debo en la obligación de tomar una postura firme y coherente con mis principios", ha arrancado durante su intervención ante la prensa. El edil ha añadido que está decisión surge después de que la dirección nacional de Vox "haya abandonado a Canarias" tras su no rotundo al reparto de menores migrantes no acompañados llegados al archipiélago.

El partido de Santiago Abascal decidió romper los pactos de las comunidades autónomas donde gobernaba, tras aceptar los de Feijoó el reparto de menos de 400 menores migrantes no acompañados.

Más información en La Voz de Lanzarote