Una ganadora del Oscar, un corto de Dunkerbeck y otras historias en el Ocean Film Tour.

El espacio natural de los Jameos del Agua será un año más escenario de un récord de acogida del festival de cine de los océanos más grande de Europa, el International Ocean Film Tour. El certamen llegará a la Isla con una cita única el 27 de julio a las 19 horas con lleno absoluto asegurado tras vender todas sus entradas y disponer de lista de espera.

El festival vuelve en la celebración de su décimo aniversario y con una edición que combina emoción y adrenalina a partes iguales. En este 2024, el IOFT se escribe a través de historias en primera persona producidas en Sudáfrica, Austria, Estados Unidos y Cuba, en un viaje a los mares más salvajes y a los paisajes más radicales del planeta.

Esta edición tiene como cabeza de cartel a Frank Gonzáles Guerra que, junto a Yaya, Yeni y Joan Pablo representan una de las batallas más honestas y leales por la libertad, el deporte y los derechos humanos, en el corto Havana libre.

Además de celebrar sus 10 años de trayectoria internacional, el IOFT tiene en Canarias una doble celebración, ya que este 2024 asume el reto del 42 veces campeón del mundo, Bjørn Dunkerbeck, que mostrará al archipiélago por toda Europa con su corto Born to windsurf. La directora Pippa Ehrlich, ganadora de un Oscar y un Bafta en 2020 por el documental Lo que el pulpo me enseñó, entre otros galardones, acompañará a James Reed y al biólogo marino James Lea en Older than trees.