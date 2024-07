Lanzarote, la isla que desafía la Vía Láctea

Lanzarote, la isla con menos altitud del archipiélago canario (sin contar La Graciosa) -Las Peñas del Chache miden unos 670 metros, en el Risco de Famara, es el punto más alto de la Isla- se enfrenta a un desafío particular a la hora de disfrutar de la espectacular Vía Láctea.

A diferencia de otras islas con mayores altitudes, en Lanzarote es mucho más complicado escapar de las nubes y la contaminación lumínica para poder apreciar en todo su esplendor el impresionante espectáculo celeste.

Sin embargo, el fotógrafo lanzaroteño Gustavo Medina ha logrado capturar el tránsito de la Vía Láctea a lo largo de un año por el cielo, desde que sale por el este hasta que se oculta por el oeste, en un impresionante timelapse de tan solo 30 segundos de duración.

Vía Láctea sobre los volcanes de Timanfaya. / Gustavomedinaphoto.com

Para conseguirlo, ha tenido que enfrentarse a numerosos retos, como la necesidad de "cuadrar noches totalmente despejadas, sin luna y sin calima", así como encontrar los paisajes y lugares de referencia más adecuados de la isla para su nuevo proyecto.

Más de 10.000 fotografías

"He necesitado más de 10.000 fotografías y horas y horas de trabajo, muchas noches sin dormir, para poder captar este fenómeno", explica Medina. "No ha sido nada fácil, ya que en Lanzarote no puedes escapar tan fácilmente de las nubes y la contaminación lumínica como en otras islas más altas".

El nuevo trabajo lo ha titulado Apuntando al centro de nuestra galaxia desde Lanzarote.

Via Láctea en Los Ajaches, en el municipio de Yaiza. / Gustavomedinaphoto.com

El fotógrafo eligió algunos de los paisajes más emblemáticos de Lanzarote como telón de fondo para su timelapse, entre ellos las Salinas de Janubio, El Golfo, las playas de Papagayo, Los Ajaches, el volcán del Cuervo y Timanfaya.

"Poder cuadrar todos estos elementos a la vez no ha sido nada fácil", reconoce el fotógrafo. "Pero el resultado final es un pequeño timelapse de gran valor para mí, que muestra la belleza del cielo nocturno de Lanzarote a pesar de las dificultades", destaca. Las imágenes hablan por sí solas.