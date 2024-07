Daisy Villalba (NC) dimite como consejera en el Cabildo de Lanzarote al ser incompatible con su trabajo de funcionaria

Daisy Villalba, quien hasta ahora ocupaba el cargo de consejera por Nueva Canarias- Bloque Canarista (NC-BC), en la oposición, en el Cabildo de Lanzarote ha explicado este lunes los motivos de su dimisión arropada por miembros de la formación canarista en la sede del partido en Arrecife.

Durante su intervención, Villalba hizo hincapié en que su objetivo al entrar en política siempre fue “hacer política, y no simplemente estar en ella”. Desde hace un año, Villalba ha sido parte de un proceso selectivo para optar a una plaza A2 de funcionaria en el Cabildo como trabajadora social, una posición que, según Recursos Humanos del Cabildo es incompatible con su rol de representante pública debido a su condición de “funcionaria en prácticas”.

La exconsejera señaló que esta interpretación es “restrictiva” respecto al derecho de representación pública. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central, la condición de funcionaria en prácticas no debería provocar incompatibilidad, según precisó Villalba, ya que es parte del proceso selectivo y no se considera funcionaria de carrera hasta que este finalice. Sin embargo, el departamento de Recursos Humanos del Cabildo sostiene una postura contraria, arguyendo que la incompatibilidad se produce desde el momento en que se accede a la condición de funcionaria en prácticas.

Imposibilidad de aplazar las prácticas

Villalba destacó que no tiene la posibilidad de solicitar que las prácticas se realicen una vez finalice su mandato como consejera, ya que no hay garantías de que el proceso de la plaza permanezca vigente. Ante esta situación, decidió entregar su acta como consejera electa, pidiendo a la militancia, votantes y simpatizantes del partido que comprendan su decisión de no iniciar un proceso judicial debido a la incertidumbre sobre su favorable resolución.

El presidente insular de NC-BC y diputado en el Parlamento de Canarias, Yoné Caraballo, agradeció a Daisy Villalba su dedicación y compromiso con los valores del partido. Destacó que Villalba ha demostrado, a través de su trabajo en el Cabildo, que NC-BC realiza una política distinta, enfocada en mejorar las condiciones de vida de la población y sin generar crispación. Caraballo subrayó que NC-BC ha marcado el paso de las políticas insulares, influyendo en áreas clave como el transporte sanitario, la vivienda y los servicios sociales.

Respecto a la interpretación de incompatibilidad realizada por el Cabildo, Caraballo manifestó que NC-BC tiene dudas sobre su ajuste a derecho y que solicitarán explicaciones a la institución, buscando amparo en las instancias necesarias para proteger el derecho fundamental de representación pública. Según Caraballo, esta no es una cuestión sólo de NC-BC o de Daisy Villalba, sino una cuestión de democracia y de derechos para todos los representantes públicos, actuales y futuros.

Una vez se haga efectiva la renuncia de Daisy Villalba, la representación de NC-BC en el Cabildo pasará de dos a un solo consejero, siendo Óscar Noda quien continúe en su cargo. Caraballo indicó que se seguirá trabajando conjuntamente en propuestas y proyectos alineados con los valores del partido.

Armando Santana no pertenece a NC-BC

Al considerar el procedimiento de sustitución, el presidente canarista aclaró que Armando Santana, quien es el número tres en la lista y exconcejal del Ayuntamiento de Arrecife, no pertenece orgánica ni políticamente a NC-BC desde el 30 de mayo de 2023. De ser necesario, la organización ya ha registrado un documento en el Cabildo notificando esta situación. Caraballo enfatizó que, en caso de que Santana tomase posesión del acta, no sería como representante de NC-BC.

A pesar de los cambios, Caraballo reafirmó el compromiso de NC-bc con los ciudadanos de Lanzarote, señalando que el partido continuará trabajando para ofrecer un proyecto insular que "nos cuide, que nos proteja y que mire al futuro. Un hogar para vivir y ser felices”, señaló Caraballo, que concluyó su intervención diciendo que se pone “desde ya a fortalecer el proyecto para estar presentes en todos los municipios de Lanzarote y para que en 2027 NC-BC no tenga ni uno ni dos consejeros en el Cabildo, sino para ganar y transformar Lanzarote”.