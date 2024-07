Denuncian el destrozo de un mural realizado por migrantes en Lanzarote

El mural Cerrar el círculo, pintado en la fachada de Conecta Tías, en Puerto del Carmen, ha sido "destrozado", según denunció el pasado fin de semana en sus redes sociales el artista JUIN, quien participó en la creación de la obra, iniciativa del Ayuntamiento de Tías.

La pintura fue creada el pasado mes de junio por mujeres mayores de 60 años y también personas migrantes residentes en Lanzarote. "El mural apareció rayado con spray porque hay vecinos que no aceptan que otras personas vengan con los mismos privilegios con los que ellos llegaron. El ayuntamiento está denunciando. No solo es un delito contra esta administración, sino también es un delito de odio que no va a quedar impune", advierte JUIN.

El artista asegura que "terminando el mural llegó una señora alemana diciendo que eso era una vergüenza" y con mensajes "racistas".

Un proyecto de integración

El mural es un proyecto de integración "muy bonito y necesario" y en el mismo se reflejan "las dificultades de migrar, de dejar todo atrás y lanzarte a un lugar desconocido, muchas veces dejando la misma vida por el camino. Nadie deja la seguridad de la tierra a menos que sea más inseguro permanecer allí", señala JUIN.

"Hay personas que no comprenden esto y viven del miedo y la ignorancia, generando discursos de odio que no nos llevan a ningún sitio. En esta acción nos juntamos para conversar de nuestras experiencias y retratar todas esas vivencias, ya fueran buenas o malas. Nos unen muchas más cosas de las que nos separan", resalta el artista.