La cerámica aborigen canaria de Pepa Poch llega al Thyssen

Las cerámicas aborígenes canarias que la artista catalana Pepa Poch (Barcelona, 1960) ha creado en Lanzarote siguiendo técnicas ancestrales, se pueden ver en el Espai Carmen Thyssen dentro de la exposición de esculturas Entre obras, diálogos prefigurados con la Colección Carmen Thyssen, una muestra que se inauguró el pasado 5 de julio y se podrá visitar hasta octubre de 2024 en el Museo Monasterio de Sant Feliu de Guíxols, en Costa Brava (Girona).

En esta nueva propuesta expositiva, comisariada por Pilar Giró, están presentes artistas contemporáneos, en un juego de diálogos con piezas de la colección de la baronesa. Cuatro esculturas de las expuestas forman parte de la colección Carmen Thyssen.

Se muestra un relato entre obras de artistas nacionales e internacionales, provenientes de la Colección Carmen Thyssen, de la Fundación La Caixa, del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona MACBA, de Chillida Leku y Hauser & Wirth, de Opera Gallery Madrid, del Museo de Historia de Sant Feliu de Guíxols y del taller de los propios artistas.

Cerámica de Lanzarote junto a obras de Chillida y Plensa

Pepa Poch, cuya relación con Lanzarote data desde hace más de dos décadas, expone 26 piezas de cerámica aborigen lanzaroteña bajo el título de Aboriginal Land, Lanzarote 2021. From what past is the future (De qué pasado es el futuro), junto a obras de Eduardo Chillida, Cristina Iglesias, Jaume Plensa, Juan Miguel Quiñones, Samuel Salcedo, Susana Solano y Manolo Valdés, entre otros artistas.

Se trata, según se explica en el catálogo de la muestra, de «cerámica de arcilla cocida en horno "Taro" de leña. Decorada y pintada con cal de la propia tierra volcánica de Lanzarote”. De ese modo, Pepa, que aprendió la técnica del ceramista local Aquilino Rodríguez Santana, cuya taller se encuentra en el pueblo de Haría, creó “Vajilla Aborigen Contemporánea: Platos del viento, Bandejas de Papas Arrugás, Griales, Candelabros…”

La artista, prosigue el texto del catálogo, “se mimetiza en su vocabulario, para entender cada gesto y hacerlo suyo "amorosando, curando”, transformando y escudriñando para arrimarse al alma del origen 'devastando el barro que moldea mi corazón y huele mi alma'. Tierra, agua, fuego y aire... de Lanzarote: evolución y morfología de cada pieza única".

Algunas de las piezas de la artista Pepa Poch de su obra 'Aboriginal Land'. / Bergantístudi, Sant Feliu de Guíxols, Espai Carmen Thyssen

"Encantada" de exponer en Lanzarote

Para Pepa, mostrar su obra Aboriginal Land, Lanzarote. De qué pasado es el futuro en el Monasterio Espai Carmen Thyssen, “es un reconocimiento-fascinante. Junto a obras de Eduardo Chillida, Manolo Valdés, Jaume Plensa, Cristina Iglesias, etc. Existe el criterio”, asegura.

Estaría “encantada” de exponer en un futuro Aboriginal Land en el Museo Internacional de Arte Contemporáneo Castillo de San José (MIAC) o en la Fundación César Manrique.