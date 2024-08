Transparencia Urbanística señala que el gobierno insular del PSOE dejó sin revolver la licencia turística del Papagayo Arena

La Asociación Transparencia Urbanística se ha pronunciado este martes sobre la situación legal y administrativa del hotel ilegal Papagayo Arena después de que el Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote haya acordado el pasado lunes iniciar el proceso de concesión de autorización turística provisional para este establecimiento, situado en la localidad de Playa Blanca (Yaiza). Esta decisión, según el Cablido da cumplimiento al mandato del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), "del comienzo de esta legislatura, y donde se instaba al anterior grupo de Gobierno, presidido por el PSOE, a resolver la concesión de esta autorización turística", señala la Corporación Insular este martes.

A través de un comunicado, Transparencia Urbanística, ha recordado que "el gobierno de Corujo dejó el expediente de autorización previa sectorial (la llamada popularmente como licencia turística), sin resolver, tal y como le advierte la Sala”. Por un lado, aclara Transparencia Urbanística, “piden la ejecución a los Tribunales” y, por otro lado, “dejan sin resolver la solicitud que sí es objeto de su competencia: la autorización previa sectorial".

Oswaldo Betancort, el actual presidente del Cabildo, continúa el colectivo, “se encontró el expediente de autorización sectorial previa encima de la mesa presidencial cuando ganó las elecciones por un 0,14% de votos de diferencia con respecto a la candidata Dolores Corujo. El actual grupo de gobierno del Cabildo tiene encima de la mesa del Consejo de gobierno de este lunes, en primer lugar, la anulación por los Tribunales de justicia del Plan General de Ordenación Supletorio de Yaiza de 2018, por lo que la normativa urbanística a tener en cuenta en el expediente de legalización es la misma que dio lugar a la nulidad de las autorizaciones; en segundo lugar, el nuevo deslinde de la Dirección General de Costas que delimita la zona de protección en 100 metros dejando gran parte del hotel dentro de la zona de servidumbre estando expresamente prohibido en la zona de protección el uso residencial y, lo que es de reseñar, advirtiendo expresamente que toda edificación ilegal en ese tramo deberá ser considerada infracción de la normativa con obligación de restitución de las cosas y su reposición al estado anterior y; en tercer lugar, la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el Ayuntamiento de Yaiza y el Gobierno de Canarias por su inacción ante el hotel Papagayo Arena”.

Más de dos décadas

El caso del hotel Papagayo Arena, recuerda Transparencia Urbanístíca a través de la cronología que ha realizado de los hechos, se extiende durante más de dos décadas, siendo emblemático no solo por la magnitud de las irregularidades detectadas, sino también por cómo ilustra la relación de intereses políticos, administrativos y medioambientales.

El origen del conflicto se sitúa el 29 de mayo de 1998, cuando se presentaron una serie de proyectos hoteleros en el Ayuntamiento de Yaiza. Estos proyectos sumaban más de 1.200 camas turísticas, incluyendo el del Hotel Papagayo Arenas. Este proyecto, presentado por José Luis Tomas y Martínez para Explotaciones Hoteleras Nueva Valencia S.L., pretendía desarrollar un complejo con 764 plazas en las parcelas 1 y 2 del Plan Parcial Las Coloradas.

El lunes, 1 de junio de 1998, tras la celebración del Día de Canarias, el entonces alcalde, José Francisco Reyes, aprobó todas las solicitudes de licencia recibidas aquel viernes mediante decreto. Este procedimiento inusualmente rápido despertó sospechas y se convertiría en la raíz de diversos litigios. Reyes admitió ante el tribunal que enfrentaba dificultades personales de lectoescritura.

Primeras resoluciones judiciales

El Cabildo Insular de Lanzarote y la Fundación César Manrique interpusieron recursos legales, que culminaron en julio de 2007 con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) declarando nulas las licencias otorgadas en 1998 y 2000. Esta anulación se basó en múltiples infracciones respecto al Plan Insular de Ordenación y el Plan Parcial Las Coloradas, destacando que el hotel se edificaba sobre dos parcelas separadas por un vial planificado.

El caso comenzó a evidenciar la lucha entre el desarrollo turístico acelerado y las regulaciones urbanísticas. La resolución judicial reflejaba un intento por frenar las prácticas administrativas que no solo ignoraban las normativas vigentes, sino que también ponían en peligro la planificación espacial y medioambiental de la zona.

Nuevo intento de legalización municipal

A partir de 1999, Reyes firmó decretos adicionales en un intento de remediar las irregularidades mediante la agrupación de las parcelas implicadas y la modificación del proyecto original del hotel. Sin embargo, estos permisos también se realizaron a espaldas del Cabildo Insular, omitiéndose las comunicaciones preceptivas.

Ante estas omisiones, los tribunales de justicia debieron intervenir nuevamente, exigiendo al Ayuntamiento que divulgara todos los permisos entregados desde 1998 hasta 2006. En 2006, el Cabildo instó al alcalde a revocar estas autorizaciones, pero ante la ausencia de respuesta, el caso fue elevado al ámbito contencioso-administrativo.

Hotel Sandos Papagayo, en la localidad de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza / La Provincia

El 'Caso Yate'

El procedimiento ganó una nueva dimensión con el contexto del Caso Yate, una investigación más amplia sobre corrupción urbanística. En 2017, la Audiencia Provincial de Las Palmas confirmó la nulidad de todas las licencias firmadas por Reyes, revelando prácticas ilegales en el cumplimiento de las normativas urbanas y regionales. Los fallos del tribunal detallaban delitos como prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, entre otros.

Los tribunales de justicia han confirmado varias veces la ilegalidad de las licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Yaiza

Esta sentencia no solo reafirmó la nulidad de las licencias del Hotel Papagayo Arena, sino que también subrayó la gravedad de las prácticas corruptas que enturbiaron el proceso. La sentencia dejaba en claro que el único camino hacia la reparación de los daños al patrimonio público dependía de la aplicación efectiva de los fallos judiciales.

Más de 15 años de funcionamiento

A pesar de las numerosas sentencias anulando las licencias, el Hotel Papagayo Arenas ha funcionado de forma continua durante más de quince años, desprovisto de las licencias necesarias de construcción, apertura y funcionamiento. Este caso emblemático destaca la brecha entre la legislación y su implementación efectiva.

En octubre de 2020, Transparencia Urbanística instó la ejecución forzosa de dicha Sentencia de fecha 14 de septiembre de 2011 ante el Juzgado contencioso nº 5 y la del 18 de julio de 2007 ante el TSJC, ambas sentencias que declararon nulos todos los decretos municipales que daban cobertura al Hotel Papagayo Arena.

El hotel, recuerda Transparencia Urbanística, funciona desde hace 15 años sin las licencias de construcción, apertura y funcionamiento

Como consecuencia de dichas demandas de ejecución, el juzgado número cinco requirió al Ayuntamiento de Yaiza el 27 de octubre de 2020, hace casi cuatro años, para que en el plazo de diez días justificara si había procedido a la ejecución de la Sentencia o, en su caso, las razones que hubieran impedido dicha ejecución. El Ayuntamiento de Yaiza, cuatro años después del primer requerimiento de ejecución de Sentencia y 18 años después de hacer recibido el primer requerimiento de cumplimiento de la legalidad del Cabildo Insular, "no ha cerrado el procedimiento que debe determinar si la construcción es legalizable o no conforme a la normativa urbanística de aplicación. Ni lo ha comunicado a los tribunales", advierte el colectivo.

El juzgado dictó Auto de fecha 20 de enero de 2022 por el que se acuerda: “Ejecutar en su integridad el fallo de la Sentencia de fecha 14-09-2011, dictada en el procedimiento ordinario n.º 157/2006, y en base en la declaración de nulidad de los Decretos de fechas 30 de abril de 1999, 4 de septiembre de 2002 y 9 de diciembre de 2003, se lleve a cabo el restablecimiento de la legalidad urbanística y territorial infringida, notificando la presente a las autoridades competentes, con observancia del cumplimiento del acordado y en atención a lo dispuesto en el fallo de la Sentencia ejecutada”.

Dicho Auto fue recurrido por la propiedad ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Por ello, el 14 de diciembre de 2023, la sección segunda de la Sala Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó sentencia en la que expresamente acordó que “lo que procede para que la Sentencia pueda ser ejecutada es que el Ayuntamiento de Yaiza resuelva de una vez el expediente de legalización, y no trasladar el debate a sede judicial.”

Sin embargo, continúa Transparencia Urbanística, "la Sala no deja la pelota de la ejecución de la Sentencia en la azotea del Ayuntamiento de Yaiza solamente. Comparte la responsabilidad de la desidia con el Cabildo Insular de Lanzarote al que expresamente amonesta al afirmar que: “En este sentido, no deja de sorprender la posición del Cabildo que de forma reiterada e insistente viene sosteniendo la imposibilidad de legalización de la construcción, y sin embargo no dicta resolución expresa en el expediente de autorización previa sectorial, siendo dicha autorización un requisito ineludible para poder conceder licencia municipal de obras, a tenor de lo establecido en el Art 21.1 del Decreto 10/2001. Si tan claro tiene la Administración cabildicia que no procede conceder la autorización previa, nada le impide dictar resolución expresa, como es su obligación legal, y no remitir a la parte a la impugnación de un silencio administrativo.”