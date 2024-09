El PSOE nacional se persona en la causa contra el senador San Ginés de los pagos al abogado Calatayud

El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Pedro San Ginés (CC), ha expresado este domingo su preocupación por lo que califica como un uso partidista de la justicia por parte del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). San Ginés señala que la dirección estatal del PSOE se ha involucrado en un proceso judicial que ya había sido archivado por el Tribunal Supremo. Según el senador, esta acción refleja una intención política clara por parte de la formación socialista en su contra.

El caso archivado por el Supremo está relacionado con los pagos de la supuesta contratación irregular del abogado Ignacio Calatayud (amigo de San Ginés) por parte de la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote S.A. (INALSA) y el Consorcio del Agua de Lanzarote (formado por el Cabildo y los siete ayuntamientos de Lanzarote) cuando San Ginés era presidente del Cabildo de Lanzarote.

Acusaciones falsas, según San Gines

El origen de esta disputa legal se remonta a una denuncia presentada por la entonces secretaria general insular del PSOE, ahora diputada nacional, Dolores Corujo. San Ginés indica en el comunicado hecho público este domingo que la denuncia estaba basada en acusaciones falsas con una clara intencionalidad política. A pesar de que el Tribunal Supremo había decidido archivar el caso, la dirección del PSOE decidió personarse, sugiriendo un intento de mantener la causa viva por motivos que San Ginés considera puramente políticos.

San Ginés critica duramente la participación de Corujo en esta polémica, acusándola de ocultar documentos judiciales y oficiales que habrían exculpado al senador y apoyado el carácter transparente de los acuerdos por los que fue acusado. Según sus declaraciones, el proceso judicial recibió un impulso injusto cuando la expresidenta del Cabildo recurrió a servicios legales externos para sustentar las denuncias.

El juez apartado del caso

El senador también menciona el papel del juez Jerónimo Alonso, quien inicialmente lo imputó por múltiples delitos graves. San Ginés describe su experiencia judicial como un calvario en el que fue tratado como "un jefe de banda criminal organizada", enfrentando años de "pena de banquillo" y siendo objeto de un bloqueo financiero total y embargos preventivos.

Finalmente, el juez Alonso fue apartado del caso "tras recibir serios correctivos de la Audiencia Provincial por su mala dinámica procesal contra mí, pero antes me había imputado como jefe de banda criminal organizada atribuyéndome múltiples y graves delitos por los que sufrí años de pena de banquillo, decenas de titulares medios de comunicación de Canarias, en muchos casos elaborados desde el gabinete de la presidenta del Cabildo de Lanzarote y sufragados con fondos públicos, amén de infringirme el bloqueo total de cuentas corrientes, sustracción de herramientas de trabajo y embargo preventivo de mis bienes hasta hoy”.

Registro del domicilio de San Ginés

San Ginés relata un episodio en el que su domicilio fue registrado por una docena de guardias civiles en busca de dinero. Esta operación fue, según él, el resultado de una investigación motivada políticamente que pretendía apartarlo de la carrera por la Presidencia del Cabildo de Lanzarote en las elecciones de 2023. A pesar del registro exhaustivo de sus bienes personales y cuentas bancarias, afirma que no se encontró ninguna evidencia que pudiera incriminarlo.

Un elemento adicional en la narrativa de San Ginés incluye las alegaciones sobre una "investigación prospectiva", un tipo de investigación generalmente prohibida debido a su naturaleza excesiva y orientada a sacar conclusiones sin base práctica inicial. Este tipo de acciones son altamente criticadas por sobrepasar los límites de lo jurídico y lo ético en la persecución de objetivos judiciales, precisa.

María Dolores Corujo, secretaria insular del PSOE de Lanzarote. / La Provincia

La implicación del PSOE a nivel estatal

Pedro San Ginés subraya que la personación del PSOE a nivel estatal, autorizada mediante un poder notarial desde Madrid, a través de la personación autorizada por su directora gerente federal, Ana María Fuentes Pacheco, pone de manifiesto un apoyo de las esferas más altas del partido a una causa que describe como fabricada. Argumenta que esta acción demuestra "la desesperación del PSOE al tratar de evitar el archivo definitivo del caso, incluso contra el criterio del Ministerio Fiscal".

San Ginés lamenta que “la dirección socialista estatal dé amparo a una causa falsa impulsada por rivales políticos en Lanzarote”

San Ginés expresa su consternación ante la implicación de dirigentes clave del PSOE, sugiriendo que tanto el secretario general, Pedro Sánchez, como el autonómico, Ángel Víctor Torres, deben haber aprobado esta intervención. No obstante, deja la puerta abierta a la posible autonomía de la secretaria general insular, en caso de haber actuado sola.

Para San Ginés, la última maniobra del PSOE refleja “su desesperación al saber que no hay nada, como así ha decidido el Tribunal Supremo” y pone el foco en la responsabilidad de una caza política impulsada por sus rivales en la isla de Lanzarote. “No olvidemos que el PSOE presidía la corporación en nombre de la cual se presentó la falsa denuncia, lo que es una evidente, palmaria y definitiva demostración de la exclusiva intencionalidad política que siempre tuvo la falsa denuncia presentada por la secretaria general insular del PSOE y hoy diputada nacional del PSOE, Dolores Corujo”, afirma el senador nacionalista, “y lo que es peor, lo hace no solo contra el criterio del Tribunal Supremo que archivó su denuncia, sino además del propio Ministerio Fiscal, que no se opuso al archivo en el Tribunal Supremo”.