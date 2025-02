Dimite la presidenta de las Nuevas Generaciones del PP de Lanzarote tras apartar a Medina de la Vicepresidencia del Cabildo

La presidenta de las Nuevas Generaciones del Partido Popular de Lanzarote, Lara Cabrera, ha anunciado este domingo que ha dimitido de su cargo orgánico en el PP, "una decisión que tomo tras una serie de medidas y decisiones que considero injustas y perjudiciales para el desarrollo de nuestro partido y para las personas que realmente han trabajado por el bienestar de Lanzarote. Estas decisiones han afectado de manera directa al actual Secretario General del PP en Lanzarote y a Jacobo Medina, quien hasta hace poco fue vicepresidente del Cabildo y actualmente es el consejero de Obras Públicas", señala

La reciente retirada de la vicepresidencia del Cabildo y la pérdida del área de Planificación y Proyectos para Jacobo Medina, "quien ha dedicado incansablemente su esfuerzo y trabajo al progreso de nuestra isla, me obligan a dar este paso", justifica.

En su opinión, "Jacobo no solo ha demostrado su capacidad y compromiso, sino que ha sido un pilar fundamental para la estrategia y el futuro del Partido Popular en Lanzarote. Esta decisión, lejos de fortalecer al partido, favorece a otros partidos que se posicionan como nuestros adversarios políticos, lo que considero un error estratégico".

"Necesitamos unir, no desunir"

"En este momento de incertidumbre, debemos reflexionar sobre lo que realmente necesitamos como partido: sumar, no restar; unir, no desunir". "En un escenario político cada vez más polarizado, la unidad y la colaboración deben ser nuestra principal fortaleza", destaca. Añade que "no podemos permitir que las decisiones que tomemos hoy sean las que dividan a quienes hemos estado luchando juntos por un futuro mejor para Lanzarote y para toda Canarias.

Para Cabrera, "el Partido Popular debe ser una plataforma de unidad, de trabajo común, donde los intereses personales queden atrás en beneficio del bien colectivo".

Agradecimientos

Lara Cabrera agradece "profundamente a todos los jóvenes que han confiado en mí durante mi tiempo al frente de Nuevas Generaciones. A todos los que me han apoyado y a todos los que han formado parte de este proyecto. Su dedicación, esfuerzo y compromiso con el futuro de Lanzarote me han dado la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Ellos son, sin lugar a dudas, el verdadero motor de cambio que necesitamos".

"Mi compromiso con el Partido Popular sigue siendo firme", continúa, pero aclara que "no puedo continuar respaldando decisiones que van en contra de los principios de justicia, coherencia y unidad que siempre he defendido".

Confía en que "pronto podamos encontrar el camino que nos lleve a la verdadera unidad que nuestra isla y nuestro partido merecen".