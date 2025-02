Los conductores de ambulancias advierten del colapso en el servicio

La Federación de Técnicos y profesionales de la Sanidad (FTPS), representante de los profesionales del transporte y emergencias sanitarias, denunciar en un comunicado público las incidencias que sistemáticamente se están produciendo por averías en diferentes unidades, especialmente de Soporte Vital Básico (SVB), desde el pasado 2024. Esta situación provoca que quede vacío el servicio o sin unidad por falta de vehículos de sustitución.

Los problemas mecánicos son una constante en las unidades. Así, afirma que durante 2024 también se vieron afectadas las de Traslado No Urgente, incrementando el número de servicios de cada unidad, lo que perjudicó la atención al paciente por el alto flujo de trabajo. En su comunicado, FTPS señalan varios ejemplos que representan el mal estado de los vehículos: en el primer semestre de 2024, hubo que sustituir en una ocasión una unidad de SVB con material de medicalizada por una de Traslado No Urgente, durante al menos 20 horas, por orden del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al no disponer la empresa adjudicataria de unidad de sustitución; en noviembre de 2024, se averió la unidad de Soporte Vital Avanzado de Arrecife y se sustituyó con la de Soporte Vital Avanzado de Playa Blanca, quedando esta zona sin unidad durante 12 horas; el pasado 6 de enero, la unidad de Soporte Vital Avanzado de Arrecife tuvo que prescindir del Técnico Sanitario porque, por orden de la empresa y con aviso al SUC, tuvo que trasladarse a otra unidad; o los días 11, 12 y 13 de enero, Arrecife volvió a quedarse sin una unidad de SVB hasta las 12 del mediodía por falta de coche de repuesto.

A pesar de que el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores recoge que el “Comité de Empresa tendrá derecho a ser informado y consultado sobre la situación y estructura del empleo en la empresa o en el centro de trabajo, así como a ser informado trimestralmente sobre la evolución probable del mismo, incluyendo consulta cuando prevean cambios al respecto”, la empresa adjudicataria no ha informado de dichas incidencias al Comité, añaden.

Asimismo, en el apartado 39 de la normativa o contrato con GSC se recoge que por avería, falta de dotación o situación similar el adjudicatario deberá suplir la unidad con uno de características idénticas junto con su dotación en un tiempo máximo de una hora sin que ello justifique un defecto en la prestación del servicio a los usuarios del SCS. Sin embargo, FTPS denuncia que la empresa no está cumpliendo con esta normativa. “Esta conducta de dejadez pone en riesgo a los ciudadanos», alega, por lo que ha reclamado en múltiples ocasiones a la empresa que cumpla con el servicio que debe ofrecer e, igualmente, insta a actuar a la Administración.