Estudiantes del Grado de Enfermería de la ULPGC en Lanzarote ven peligrar sus prácticas por falta de profesor

Alumnos del segundo curso del Grado de Enfermería de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) en Lanzarote denuncian que continúan sin profesor de prácticas, encargado de impartirles los conocimientos relacionadas con los procedimientos básicos y necesarios para realizar el Practicum I, cuya fecha prevista de inicio es la del próximo 25 de febrero.

Los estudiantes de Enfermería deberán realizar su formación práctica en centros de salud y el Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa. Se da la circunstancia de que el docente que tenían asignado, está de baja desde el inicio del presente curso académico y el mismo todavía no ha sido sustituido.

"Sin respuesta de la ULPGC"

La ULPGC, según los alumnos afectados, aún no les ha dado respuesta a su demanda para que sustituyan al profesor: “Además de no darnos ninguna justificación contundente, simplemente que esperemos a ver qué dicen y que tengamos paciencia, incluso llegándonos a decir que 'eso queda en nuestras manos y en el caso de que no encontremos soluciones pues es posible que nos den las técnicas esas por no dadas y a lo mejor por suspendidas las prácticas'".

Los universitarios consideran “nefasta la gestión que realiza la ULPGC desde muchos años, dejando en el olvido a las sedes de Enfermería en Fuerteventura y Lanzarote, jugando con unos futuros profesionales”. Añaden que “parece ser que a ellos no les importa que no nos formemos de la forma correcta, ya que nuestro trabajo no es un juego". Advierten de que trabajamos con vidas humanas y requerimos de conocimientos básicos para hacerlo”.