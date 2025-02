Una familia con cuatro hijos duerme en el Aeropuerto de Lanzarote tras huir de la guerrilla colombiana

Decenas de viajeros se amontonan a la salida del Aeropuerto César Manrique-Lanzarote. Hacen cola en la cinta mecánica y en el ascensor para dirigirse a las guaguas turísticas que les trasladarán a los diferentes hoteles de la isla. Entre el runrún de las maletas, una pareja colombiana llora en una habitación mientras habla con Servicios Sociales. Los dos y sus cuatro hijos menores de edad están desde la mañana de este pasado miércoles 26 de febrero, es decir, hace más de 24 horas, cobijándose en el Aeropuerto de Lanzarote. Llegaron a la isla con la intención de solicitar asilo político tras huir de la guerrilla en su país.

E.S. y O.S. y sus cuatro hijos de entre cinco y diecisiete años han pasado la noche en las dependencias del aeródromo insular tras aterrizar de un vuelo de Madrid en la mañana del miércoles, según han narrado en una entrevista con La Voz. Personal del César Manrique y conductores de guaguas les han prestado ayuda y, según han contado, desde la Dirección del Aeropuerto, les han reubicado en una salita donde los conductores comen durante sus descansos.

El pasado 13 de febrero llegaron a la capital española dejando atrás años de violencia y con el objetivo de que las fuerzas armadas no estatales no reclutaran a sus dos hijos mayores. Ambos menores tuvieron que dejar de ir al colegio porque los guerrilleros les perseguían desde la escuela en moto con el objetivo de captarlos e integrarlos en sus filas. Muchos otros compañeros no lograron escaparse, según el testimonio de ambos padres.

Más información en La Voz de Lanzarote