Lanzarotto Malocello, 20 años en Lanzarote

Sabemos poco sobre Lanzarotto Malocello. Seguramente perteneció a la importante y noble casa de los Malocelli, señores de Varazze, Celle y Albissola, protagonistas en Génova en los siglos XIII y XIV. Algunos de ellos fueron cónsules, embajadores, almirantes, obispos. Sin embargo, el navegante Lanzarotto parece un fantasma biográfico, casi un extraño, cuya vida nos cuesta reconstruir, porque está mal documentada y solo es «conocida» a veces con la ayuda de probables conjeturas, referencias, suposiciones e hipótesis.

Como acabamos de decir, supimos de su existencia gracias a una carta náutica del año 1339, elaborada por el cartógrafo mallorquín Angelino Dulcert, donde aparece su nombre junto a la más septentrional de las Islas Canarias. Las investigaciones realizadas en archivos de media Europa –genoveses, españoles, franceses– han permitido reconstruir muy poco de su existencia. Conocemos la fecha del viaje que lo llevó a Lanzarote a través de una carta fechada el 19 de abril de 1659 escrita en Rouen por el abad Jacques Le Paulmier de Grentemesnil, dirigida a Francois Duchesne, historiógrafo real, conservada en la Biblioteca Nacional de Francia. A continuación, se transcribe de esa carta un fragmento donde se hace referencia a Lanzarotto Malocello:

«Es cierto que antes que él (Bethencourt) ya habían llegado españoles. Incluso se dice que Don Luis de la Cerda, conde de Clermont, conocido como el Infante de Fortuna, fue coronado rey por Clemente VI. Sin embargo, confiesan que fueron rechazados y coinciden en que Bethencourt fue el primero en convertirse en su amo. Sin embargo, no sé si pueden jactarse de haber llegado a ella antes que Lanzarote de Maloisel, de quien dicen descender los señores de Maloisel, nobles de la Baja Normandía, y poseer documentos que justifican que su Lanzarote emprendió la conquista en el año 1312, basándose en las noticias que le dieron unos marineros de Chereburgo, que comerciaban en las costas de España y fueron arrojados por una tempestad en las costas de estas islas, antiguamente.»

La referencia a Lanzaraotto Malocello en esta misiva es más extensa y, además de afirmar que el navegante desembarcó en la isla de Lanzarote en 1312, detalla que la gobernó durante más de 20 años, hasta que una rebelión indígena general lo expulsó de la isla con la ayuda de otros aborígenes, probablemente en referencia a alguna de las otras facciones políticas presentes en el territorio insular.

Los hechos relatados en la carta del abad Paulmyer quedan plenamente reflejados en el célebre Libro del conosçimiento de todos los regnos et tierras e señoríos que son por el mundo et de las señales et armas que han cada tierra e señorío por sy e de los reyes e señores que los proueen, escrito por un anónimo, tal vez un fraile franciscano, hacia 1385, que constituye la prueba histórica más fehaciente de la existencia de Lanzarotto Malocello y su prolongada ocupación de la isla. Solo al principio del libro manuscrito, el autor afirma que nació en Castilla en 1305, pero no ofrece más datos sobre su vida. Se trata de un manual geográfico y heráldico castellano de finales del siglo XIV (posterior a 1385) que, en la forma característica de un viaje autobiográfico, contiene un itinerario con información sobre el mundo conocido entonces, sobre sus soberanos y sus escudos nobiliarios.

En relación con la estancia de veinte años del navegante genovés en la isla de Lanzarote después de haber desembarcado allí en 1312, cabe señalar que las huellas de Lanzarotto Malocello solo se pueden encontrar en dos documentos posteriores a esa fecha: una solicitud de 24 de mayo de 1329 registrada en Palma de Mallorca y una escritura notarial de 30 de abril de 1330 redactada en Génova en la que aparece como testigo, tanto cronológica como sustancialmente compatible con la duración de los veinte años de estancia en la isla de Lanzarote, que coincide con lo que encontramos escrito en la carta del abad Paulmier y en el Libro del Conocimiento. Queda por ver si realmente es nuestro personaje. De ser así, su presencia en Mallorca y Génova en aquel momento podría deberse a su reintegración a su tierra natal una vez expulsado de la isla por los isleños, si así acabó su estancia en Titerogaca-Lanzarote, o a alguno de los múltiples viajes de regreso a su tierra natal que presuntamente realizó mientras ocupaba la isla.

Hubo que esperar hasta los primeros años del siglo XV, a partir del inicio de la conquista del archipiélago canario por los normandos Juan de Bethencourt y Gadifer de La Salle, emprendida en el año 1402, para tener una mayor confirmación de la presencia de Lanzarotto Malocello en la isla que lleva su nombre y de la existencia de un castillo o torre construida allí por él, a través de lo escrito en la obra Le Canarien, obra de dos frailes franciscanos, Jean Le Verrier y Pierre Boutier, cronistas de la expedición y capellanes de Béthencourt y La Salle respectivamente.

Esta obra en su conjunto, que es la crónica de la conquista del archipiélago canario, ha sido editada y modificada en forma de al menos dos versiones basadas en algunos manuscritos originales de los frailes cronistas. Se trata de la primera documentación escrita sobre la conquista de Canarias y la única información disponible sobre el estilo de vida de los indígenas a la llegada de los primeros conquistadores. Le Canarien es también el primer documento que informa de la existencia de una torre o castillo construido por Lanzarotto Malocello en la isla a la que da su nombre.