Lanzarote brilla en la celebración de los Premios Qué Bueno Canarias 2025

En el incomparable entorno de Jameos del Agua, se celebró la XIII edición de los Premios Qué Bueno Canarias 2025, el evento gastronómico más esperado del año en el archipiélago. Organizado por Qué Bueno Canarias y los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, esta gala ha puesto en valor la excelencia culinaria de las Islas Canarias, reconociendo a los mejores establecimientos y profesionales del sector.

El evento reunió a autoridades, chefs de renombre, empresarios y prensa especializada, consolidándose como un referente gastronómico en Canarias. Durante la velada se reconoció el talento y la pasión de los galardonados, así como la labor de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote en la evolución de la restauración insular. Durante la velada, no solo se premió la creatividad, el esfuerzo y la pasión de los galardonados, sino que también se destacó el papel fundamental de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote en la evolución y mejora de la restauración en la isla.

Durante su intervención, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, destacó que Lanzarote "ha pasado de ser un destino turístico tradicional a convertirse en un referente enogastronómico internacional". "Hoy podemos afirmar que nuestras islas se han convertido en el centro de la gastronomía de la Macaronesia. Lanzarote y La Graciosa ya no son únicamente un destino turístico: somos un destino gastronómico de excelencia. Aquí, el paisaje no solo se contempla, sino que se saborea", afirmó.

"El éxito de nuestra gastronomía", añadió, "no sería posible sin la calidad excepcional de nuestros productos". "Consumir y usar en nuestros fogones productos locales es una manera de proteger nuestro paisaje, de fortalecer nuestra economía y de garantizar que nuestra gastronomía siga creciendo de manera sostenible. Les animo a que sigan utilizando y apostando por nuestros productos kilómetro cero: los exquisitos carabineros de La Santa, nuestros quesos artesanales, nuestros caldos volcánicos, las sabrosas mermeladas, etc. Cada uno de estos productos no es solo un ingrediente, es parte de nuestra historia y de nuestro futuro", aseveró.

Por su parte, el consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, Ángel Vázquez, resaltó la transformación y consolidación de la restauración en los Centros como un eje clave en el posicionamiento gastronómico de la isla. Los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote están viviendo un momento de consolidación en su apuesta por la excelencia gastronómica. Gracias al esfuerzo y compromiso de su equipo, la restauración en los Centros ha alcanzado una calidad que hoy es reconocida por la crítica y el público. "Estamos de enhorabuena. La gastronomía de los Centros ha evolucionado hasta convertirse en un verdadero referente en la isla. Hemos apostado por el producto local, por la profesionalización de nuestros equipos y por la innovación sin perder nuestras raíces. El resultado es que hoy podemos decir con orgullo que en los Centros se come bien, con identidad y con calidad", señaló el consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, Ángel Vázquez.

Además, destacó el papel de los Centros como entidad organizadora de eventos gastronómicos de primer nivel. "Este evento no solo premia la excelencia culinaria, sino que también demuestra la capacidad de Lanzarote para acoger grandes citas gastronómicas. Los Centros han demostrado que pueden ser el escenario perfecto para poner en valor la gastronomía y el talento de nuestras islas".

Los grandes premiados de la noche

En una gala cargada de emociones, los premios fueron otorgados a los mejores exponentes de la restauración canaria en diversas categorías:

Mejor proyecto de restauración : Felix Food & Wine (Tenerife)

: (Tenerife) Mejor tasca/gastrobar : La Catedral Bistró (Gran Canaria)

: (Gran Canaria) Mejor restaurante de hotel : La Braserie by Pierre Resimont (Tenerife)

: (Tenerife) Mejor asador : The Bank (Tenerife)

: (Tenerife) Mejor cocina extranjera : Zoco (Tenerife)

: (Tenerife) Mejor servicio de sala : Etéreo by Pedro Nel (Tenerife)

: (Tenerife) Mejor cocina española : Ribera del Río Miño (Gran Canaria)

: (Gran Canaria) Reconocimiento Especial. Chef revelación : Rigoberto Almeida de El Pellizco (Fuerteventura)

: de (Fuerteventura) Reconocimiento Especial. Restaurante sostenible del año : SeBe (Lanzarote)

: (Lanzarote) Mejor cocina de reflexión canaria : Brisa Marina (Lanzarote)

: (Lanzarote) Mejor Chef : Aridani Alonso (Gran Canaria)

: (Gran Canaria) Mejor Restaurante: El Lajar de Bello (Tenerife)

Lanzarote y su papel protagonista en la gastronomía canaria

La celebración ha reafirmado la posición de Lanzarote como un destino gastronómico de primer nivel, donde la apuesta por el producto local y la calidad en la restauración continúan en ascenso. Los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote han sido clave en este proceso, contribuyendo activamente a la proyección de la gastronomía insular, donde la calidad del producto local y la excelencia en la restauración están en su mejor momento. En este sentido, los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote han sido un actor clave en este proceso, impulsando la mejora continua y la proyección de la gastronomía insular.

El Premio al Restaurante Sostenible del Año, otorgado a SeBe (Lanzarote), y el reconocimiento a la Mejor Cocina de Reflexión Canaria, concedido a Brisa Marina (Lanzarote), son prueba de cómo la isla sigue apostando por la calidad, la sostenibilidad y la innovación en su oferta culinaria.

El consejero Ángel Vázquez felicita a ambos restaurantes por los premios conseguidos en esta gala. "Denotan su entrega y sacrificio por ofrecer un producto diferenciado y de calidad, que represente con creces la idiosincrasia lanzaroteña", apuntó.

Un evento que mira al futuro

La XIII edición de los Premios Qué Bueno Canarias ha confirmado el gran momento que atraviesa la gastronomía del archipiélago y su capacidad de seguir evolucionando. Lanzarote, con su entorno único y su apuesta por el producto local, continúa destacando en el sector gastronómico. y de la capacidad de las Islas Canarias para seguir sorprendiendo y evolucionando en el panorama culinario internacional. Lanzarote, con su entorno único y su apuesta por el producto local, sigue escribiendo una historia de éxito en el sector gastronómico.

Desde los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, reiteramos nuestro compromiso de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan la posición de la gastronomía canaria y pongan en valor el talento de los profesionales que hacen posible su crecimiento y evolución.