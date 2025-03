El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre los okupas de una urbanización en obras en Lanzarote

A tan solo dos calles de la residencia La Mareta, propiedad de Patrimonio Nacional, donde el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, entre otros mandatarios, han pasado sus vacaciones, en la localidad turística de Costa Teguise, se levanta una de las mayores urbanizaciones que quedaron a medio construir en Lanzarote hace unas dos décadas. Se trata del complejo de apartamentos y bungalows Club del Rey.

En esas infraviviendas, conocidas como uno de los 'esqueletos' de Costa Teguise, alrededor de un centenar de familias, muchas de ellas con niños, incluso bebés, corren el riesgo de ser desahuciadas. Los residentes ya han recibido la diligencia de emplazamiento del Juzgado de Primera Instancia Nº5 de Arrecife para que se personen en el Juzgado de Paz de Teguise con el fin de notificarles la demanda que ha interpuesto la sociedad mercantil propietaria del terreno y las casas contra ellas con el fin de proceder a su desalojo, desahucio pendiente aún de fecha.

La empresa Toscolanz proyecta construir en esa parcela, la 214 de Costa Teguise (ubicada entre la Avenida del Mar y la Avenida de Las Palmeras), un hotel de cuatro estrellas con villas de lujo. Ya cuenta con los permisos turísticos del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote y espera por la autorización urbanística del Ayuntamiento de Teguise para comenzar las obras.

Testimonios de familias okupas

Una de las familias que reside en uno de los apartamentos de Club del Rey es Miguel Ángel Gil, presidente de la ONG lanzaroteña Esperanza y Vida Canarias. Miguel Ángel, su pareja y su hija recién nacida, de apenas un mes de vida, viven en una de esas construcciones precarias, sin agua ni luz corrientes. Los vecinos de Club Rey han ido adecentando, como han podido, las viviendas e instalado tanques de agua y placas solares para tener energía eléctrica.

Miguel Ángel, quien procede de Teror (Gran Canaria), reside desde hace dos años en Club del Rey y trabaja de mantenimiento en un hotel en Lanzarote, según ha relatado a LA PROVINCIA. Tras separarse de su anterior pareja y ante la dificultad de encontrar una vivienda de alquiler a un precio asequible, un problema generalizado en la Isla y en otras partes del territorio español, no le quedó más remedio que okupar una de las casas que ha convertido en su hogar.

"De momento no tenemos noticias de desalojo. Están mandando escritos para que contestemos a la demanda que nos presentaron los dueños. Se están haciendo escritos de las personas vulnerables que viven aquí. Hay más de 80 niños y cuatro o cinco recién nacidos". Añade que "el Ayuntamiento de Teguise ya no nos deja empadronar en estos apartamentos, por lo que hay mucha gente sin poder hacerlo. Argumenta que estas viviendas no son habitables y no son un sitio idóneo, a pesar de que la ley dice que sí se puede empadronar aunque no sea un domicilio fijo".

Habrá ampliación.