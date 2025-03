Omayra Cazorla estrena su nuevo espectáculo 'Así somos' en los Jameos del Agua

La humorista canaria Omayra Cazorla estrena en los Jameos del Agua de Lanzarote su nuevo show, 'Así somos', el día 20 de marzo en una única función prevista a las 20:00 horas. En el citado escenario natural, arrancará Cazorla la gira que llevará a cabo por Canarias este año con su nuevo espectáculo "cargado de intensidad, con esencia y, sobre todo, muy canario", tal como lo ha definido la humorista.

Tras su paso por Lanzarote, Cazorla llega el día 21 de marzo al Teatro Leal de La Laguna (dos funciones) para luego presentarlo sobre el escenario del CICCA de la capital grancanaria, también en dos funciones para las que se venden las últimas entradas.

Las entradas para 'Así somos' ya se pueden adquirir online en la página web de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote www.cactlanzarote.com clicando en la pestaña de eventos.

Tras ser una de las presentadoras de la reciente Gala Drag del Carnaval de la capital grancanaria y después de un productivo 2024 con su gira denominada '¿Viniste?, ¡Qué Atrevida!', con la que recorrió las islas y muchas ciudades de la Península, la artista del barrio Escaleritas vuelve a los escenarios con 'Así somos', un montaje "que promete ser tan divertido como honesto, de estilo directo, irreverente y cargado de verdad", según la cómica, con el que nos invita a reflexionar entre carcajadas sobre las existencias vertiginosas que llevamos, los momentos en los que parece que todo se desmorona y los desafíos personales que nos enfrentan a nosotros mismos. "Porque sí, la realidad supera a la ficción, y aquí estoy para contarlo", explica la humorista. En 'Así somos' hay reflexión y una dosis imprescindible de salud mental, esa que tanto necesitamos en estos tiempos que nos arrastran como tsunamis", añade.

La humorista reconoce que "los años y la experiencia me han permitido ir flexibilizando y domando mi temperamento sobre el escenario. No deseo encasillarme en el personaje corajiento", adelanta Cazorla, que ha estrenado en los últimos tres años los montajes '¿Viniste?, ¡Qué Atrevida!' (2024), 'Yo también fui hetero' (2023) y 'Show woman' (2022).

La gira de 'Así somos', un espectáculo cocinado a fuego lento que distribuye Multitrack, será la más completa de cuantas haya realizado hasta la fecha en sus más de ocho años de trayectoria artística Omayra Cazorla, que la llevará durante este 2025 por la mayoría de los teatros de Canarias. La gira cuenta con la colaboración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias y el patrocinio de Cicar.

"En mis shows cuento con una parte de improvisación, aunque haya un texto por el que me rija. Cuando me subo al escenario dejo mi yo atrás, me disocio para encarar con mi propia energía la representación", comenta la humorista cuya forma de crear "pasa por hacer todo lo posible para conectar con el público".

De actuar en locales de copas gratis, Cazorla se ha convertido en una de las humoristas más populares y respetadas de Canarias, que ha terminado siendo reclamada por cómicas españolas de la talla de Ana Morgade, Carolina Iglesias, Eva Hache o Luis Piedrahita, en los dos últimos espectáculos 'Mentes Peligrosas' incluidos en la programación del exitoso Festival Reislas.

Otras fechas y espacios previstos en Canarias de la gira 'Así somos' son: