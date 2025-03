Una madre con leucemia pide a la población de Lanzarote que done médula: "Navego entre la vida y la muerte"

La vida de Silvia cambió por completo cuando le diagnosticaron leucemia mieloide aguda, un tipo de cáncer en el que la médula osea produce grandes cantidades de células sanguíneas anormales y por el que ha tenido que pasar un tratamiento de quimioterapia. "Antes nunca pensaba en la muerte, ahora pienso en ella casi todo el rato", confiesa durante una entrevista con La Voz, que hace acompañada de su hija Daniela para pedir a la población que done médula.

"Ahora navego entre la vida y la muerte", continúa. Silvia llegó a su diagnóstico el 4 de enero de este año. Hasta lograr saber cuál era el motivo de su pérdida de peso y a que se debía el ganglio que le salió en la ingle, acudió dos veces a Urgencias del Hospital Doctor José Molina Orosa. "La primera vez me dijeron que aquello era Urgencias y que estaba colapsando por algo que no era urgente; la segunda, me diagnosticaron vértigo", recuerda ahora. Tras hallar el diagnóstico en una analítica completa en un hospital privado, su hija comenzó a indagar acerca de los síntomas de su madre y se topó con la posibilidad de que tuviera leucemia.

Al ser derivada nuevamente al hospital público, un equipo médico confirmó sus sospechas. "Quiero agradecer a todo el mundo del hospital, a los sanitarios, a los médicos, a los hematólogos, a las ayudantes. Desde el servicio de limpieza, todo el mundo ha sido muy amable conmigo, se han portado muy bien", narra Silvia, que no quiere que su experiencia en Urgencias nuble la profesionalidad con la que se ha encontrado en la planta de Hematología.

Más información en La Voz de Lanzarote