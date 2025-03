Yaiza se une al mundo en el Día del Síndrome de Down con un mensaje de inclusión: “Tan como tú”

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, celebrado cada año el 21 de marzo, el Ayuntamiento de Yaiza y la Asociación Social Creciendo se suman a este llamamiento global bajo el lema "Tan como tú", con el objetivo de visibilizar, valorar y promover la inclusión de las personas con diversidad funcional en todos los ámbitos de la sociedad.

Esta jornada, respaldada por Down España, busca generar conciencia pública sobre la dignidad, derechos y valía de las personas con Síndrome de Down, recordando que no se trata de una enfermedad, sino de una variación genética natural, presente en todas las culturas del mundo. Cada persona tiene sus propias capacidades, talentos y formas de ser, pero también muchas cosas en común con el resto de la sociedad.

“Las personas con Síndrome de Down estudian, trabajan, se enamoran, tienen sueños y metas, igual que cualquier otra. Su aportación a la sociedad es auténtica, valiosa y enriquecedora”, destacan desde la organización.

Ligia Molnar, directora de la Asociación Creciendo, y el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, coincidieron en su mensaje: “Debemos abrazar la diversidad, centrarnos en lo que nos une y permitir que cada persona desarrolle su potencial con autonomía y libertad”.

Creciendo, entidad adherida a Down España, impulsa durante todo el año programas como PEVIR e IPEVIR, enfocados en la autonomía y la vida independiente. También promueve la inclusión educativa, el ocio y el deporte, con el apoyo constante del Ayuntamiento de Yaiza y el Cabildo de Lanzarote.

Como símbolo de apoyo y visibilidad, el emblemático Molino de Yaiza permanecerá iluminado en azul y amarillo —colores del movimiento— hasta el fin de semana.