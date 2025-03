Kardomillo, el latido de Titerroy

Kardomillo es una de las formaciones musicales más emblemáticas y longevas de Lanzarote. Fundado en 1992 en el barrio de Titerroy, el grupo subió por primera vez a los escenarios en 1996 y actualmente celebra el 30º aniversario de su fundación.

A lo largo de su trayectoria, ha compartido escenario con reconocidos artistas como Miguel Ríos, La Mosca, Mojinos Escocidos, Siniestro Total, Antonio Orozco, Guaraná, Amistades Peligrosas, Arístides Moreno, Las Ratas, Narco, Sexy Sadie y La Polla Records, entre muchos otros.

Los inicios de Kardomillo estuvieron marcados por una fuerte influencia del punk, inspirados por bandas como La Polla Records y Kortatu. Con el paso del tiempo, han evolucionado en la escena musical de la Isla, consolidándose como una referencia del rock en Lanzarote.

Desde la asociación de vecinos de Titerroy han destacado la importancia de rendir homenaje a una banda que ha representado la identidad musical del barrio durante décadas. «Cuando nos comunicaron que habían pensado en nosotros para ser pregoneros de las fiestas del barrio, sentimos un gran orgullo. Ser reconocidos por los nuestros es un sentimiento más grande que cualquier concierto. Volver a encontrarnos con nuestra gente, en las calles donde vivimos tantos momentos, es un regalo que nos llevaremos para siempre», ha manifestado el grupo en un comunicado.

Integrantes de Kardomillo en la actualidad. | LP / DLP

Regreso a casa: Kardomillo

Titerroy no es solo un barrio, es el rincón donde los recuerdos toman forma de calles, de esquinas llenas de risas y de voces que el tiempo no ha conseguido apagar. Aquí, entre fachadas que han sido testigos de su historia, nació Kardomillo. No en un escenario, sino en los patios donde las primeras guitarras desafinaban sueños, en los garajes donde los primeros acordes intentaban rasgar el silencio de la noche, en los parques donde la música se mezclaba con la vida cotidiana del barrio.

Ahora, tres décadas después, el tiempo se pliega sobre sí mismo para devolverlos al punto de partida. Volver a Titerroy es volver a casa. No es solo un concierto, es un reencuentro con las raíces, con los rostros que alguna vez fueron parte de su juventud y con esas esquinas que aún guardan su esencia. Es un homenaje a quienes los vieron crecer, a quienes los animaron desde el primer día y a quienes, con cada acorde, siguen sintiendo la fuerza de su música como parte de su propia historia.

Cuando las luces se enciendan y el primer acorde resuene en Titerroy, no solo será el sonido de Kardomillo. Será el eco de una vida, el latido de un barrio que los vio nacer y que, esta vez, los recibe con los brazos abiertos.

Gracias al Ayuntamiento

Desde el colectivo vecinal de Titerroy se espera que se organice una reunión con los responsables de la concejalía de Festejos para avanzar en la configuración del programa de actos a celebrar en este barrio capitalino.

La asociación de vecinos de Titerroy quiere expresar su agradecimiento al Ayuntamiento de Arrecife por su disposición y colaboración en este proceso, así como por su continuo apoyo a las iniciativas ciudadanas.

Además, desde la asociación de vecinos del barrio de Titerroy se indica que «cabe destacar que la documentación necesaria para la organización de las festividades fue remitida al consistorio el pasado mes de diciembre, y confiamos en que, gracias al trabajo conjunto, las fiestas en honor a San José Obrero, reflejen el espíritu de nuestro barrio».