Un original jardín botánico: Lanzarote rinde homenaje a Wolfredo Wildpret de la Torre por su contribución a la ciencia y la conservación

El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de la Reserva de la Biosfera, celebraba el pasado viernes en la Villa de Teguise un emotivo homenaje al botánico y naturalista Wolfredo Wildpret de la Torre -durante años miembro del Consejo de la Reserva de la Biosfera (1996-2009)- en reconocimiento a su trayectoria y a su valiosa contribución a la investigación científica y divulgación del patrimonio natural de Canarias.

Samuel Martín, consejero de Medio Ambiente y de la Reserva de la Biosfera, destacaba la relevancia de la figura de Wolfredo Wildpret en el ámbito de la investigación y la divulgación científica. "Rendimos homenaje a un hombre cuya pasión por la botánica y la naturaleza ha dejado una huella imborrable en Canarias. Su trabajo ha sido esencial para la preservación de nuestro patrimonio natural y su legado servirá de inspiración a futuras generaciones", decía en su intervención.

El consejero arropó al protagonista del homenaje junto a una amplia representación de científicos y académicos canarios de los colegios profesionales de Medicina, Biología o Farmacia, entre otros, así como familiares, profesores universitarios y encargados de centros de investigación como el lanzaroteño Alfredo Reyes, director del Jardín de Aclimatación de La Orotava (conocido como Jardín Botánico de Puerto de la Cruz).

Este reconocimiento del Área de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote comenzó con la inauguración en la Plaza Camilo José Cela del primer jardín público botánico con especies de Canarias en la isla, un espacio verde que simboliza el legado de Wildpret y donde figura una placa que recuerda a partir de ahora la efeméride. Posteriormente, el tributo continuó en el Convento de Santo Domingo, con intervenciones, vídeos y un acompañamiento musical que pusieron en valor su trayectoria.

De impacto en la comunidad científica

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Teguise, la alcaldesa Olivia Duque ha destacado la figura del ilustre botánico y ha insistido en la necesidad de "continuar defendiendo la salvaguarda del medioambiente y el paisaje de Lanzarote y La Graciosa"; e igualmente, "reconocer a aquellas personas que han contribuido de manera excepcional a la protección y divulgación de nuestra biodiversidad".

Samuel Martín, ante un público compuesto por expertos y expertas de toda Canarias, e incluso por profesionales llegados desde Alemania, agradecía la masiva asistencia y ponía en valor la colaboración del Ayuntamiento de Teguise y la de otros organismos y asociaciones ambientales. Especial mención hizo del equipo de la oficina de la Reserva de la Biosfera, encabezado por Ana Carrasco y Juan Cazorla, a quienes calificó como el verdadero motor de afecto, sensibilidad y compromiso que hizo posible este homenaje al catedrático emérito en Biología de la Universidad de La Laguna.

Durante la ceremonia, Wolfredo Wildpret fue distinguido con varios reconocimientos. El primero fue entregado por el Ayuntamiento de Teguise, a través de su concejala de Medio Ambiente, Myriam Jorge Camejo, que también se encargó de dar la bienvenida al municipio a los asistentes. Por su parte, la Corporación insular otorgó a Wildpret la Medalla Pancho Lasso del Cabildo de Lanzarote y dos láminas del artista Ruperto Cabrera. Además, la directora gerente del Consejo de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, Ana Carrasco, le entregó un galardón conmemorativo del acto muy especial: un tajinaste rojo esculpido por la artista Rut Cavero, que simboliza la convergencia entre ciencia y compromiso social y rinde homenaje a la tradición botánica de la familia Wildpret, ya que el nombre científico de este emblemático ejemplar, Echium wildpretii, honra a su bisabuelo, el ilustre botánico Hermann Wildpret.

Junto a las autoridades, tomaron la palabra otras personalidades vinculadas a distintas facetas de la trayectoria profesional de Wildpret. Entre ellas, dos personas que compartieron con él muchos años en la Reserva de la Biosfera de Lanzarote: el sindicalista Ramón Pérez Farray, como miembro del Consejo, y el biólogo e investigador Lázaro Sánchez Pinto, como integrante del Gabinete Científico. Calurosas palabras de afecto y reconocimiento le dirigieron también el director del Jardín Botánico de la Orotava, Alfredo Reyes; el biólogo y catedrático de Botánica Pedro Luis Pérez de Paz; y el biólogo Mario Pérez, que conoció a Wildpret como estudiante y después volvió a coincidir con él en la vida académica y política.

En nombre de la Fundación César Manrique también intervino la responsable de su Departamento de Medio Ambiente y representante de la Fundación en el Consejo de la Reserva de la Biosfera, Idoya Cabrera. "Nuestra institución se ha beneficiado de su sabiduría, de sus equilibrados consejos, de su libertad de criterio y de su alto sentido del bien común durante más de 30 años, desde que César lo nombrara miembro de nuestro Consejo Asesor", recordó.

Un emotivo acto

Además, otras personas que no pudieron estar presentes enviaron mensajes de vídeo con su reconocimiento desde distintos puntos de Canarias e incluso desde fuera de España. Y también se proyectaron imágenes de la plantación del jardín canario impulsado por la Reserva de la Biosfera e inaugurado también el pasado viernes, en la que participaron antiguos alumnos del homenajeado.

Por su parte, la familia quiso sumarse a este reconocimiento con un entrañable vídeo que ofreció una visión más personal y humana del Wolfredo Wildpret, que no pudo evitar emocionarse durante varios momentos del acto. "Probablemente es uno de los momentos más difíciles de mi vida, porque después de lo que he oído y de las lágrimas que me he secado con el pañuelo en unos momentos tan emotivos, me parece que estoy en otro mundo", comenzó diciendo en su intervención, en la que recordó anécdotas de sus vínculos con Lanzarote, tanto personales como profesionales.

Además, Wildpret hizo expresa mención al espacio que pudo redescubrir esa misma mañana, en una visita privada organizada por la Reserva de la Biosfera a la zona de repoblación de las cumbres de Famara, en el marco del proyecto "Optimización de las labores de restauración de hábitats", liderado por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias y cofinanciado por el Programa Canarias FEDER 2021-2027. "Lo que he visto hoy es una auténtica joya de alto nivel", destacó el homenajeado, que ya fue condecorado con el Cangrejo de Oro del Cabildo en 2009 y en 2016 fue designado Referente de la Biosfera.