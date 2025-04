El Cabildo de Lanzarote retira 133 viviendas vacacionales al incumplir el decreto

El Cabildo de Lanzarote sigue avanzando en su compromiso con la ordenación del territorio y el control del crecimiento turístico. Así lo anunció el consejero de Ordenación del Territorio, Jesús Machín, durante el pleno celebrado ayer, donde informó de la retirada de 13 nuevas unidades alojativas, que se suman a las 120 previamente eliminadas por el incumplimiento de las exigencias del decreto. «Hemos eliminado 104.000 metros cuadrados de suelo turístico y seguimos avanzando en la revisión del Plan Insular de Ordenación para adaptarlo a las necesidades reales de Lanzarote», explicó.

Machín defendió la labor del grupo de gobierno frente a la inacción de anteriores mandatos y recordó que las decisiones en materia de ordenación territorial deben estar basadas en criterios técnicos y jurídicos sólidos, evitando improvisaciones o medidas que puedan generar inseguridad jurídica en el sector. El consejero fue contundente al recordar que la regulación de la vivienda vacacional es un asunto que el PSOE dejó sin abordar durante su mandato.

«Trabajamos bajo criterios de planificación rigurosa y sostenibilidad, asegurando que cualquier medida adoptada en materia turística responda a un marco legal sólido y al interés general de la ciudadanía. Por lo tanto, no tiene sentido que el PSOE pida una moratoria turística para toda la Isla mientras en el Ayuntamiento de Tías promueven la construcción de un nuevo hotel», criticó Machín.

Asimismo, recalcó que la postura del Cabildo no es prohibir la vivienda vacacional, sino regularla de manera eficaz para que no afecte al acceso a la vivienda para los residentes y evitando situaciones de abuso por parte de grandes operadores. Además, insistió en que no se debe demonizar la vivienda vacacional, ya que para muchas familias supone una fuente de ingresos fundamental, y que la regulación debe centrarse en aquellos que acaparan un gran número de propiedades, dejando a los residentes en desventaja.

Desarrollo turístico

Jesús Machín respondió de forma clara a la moción presentada por el Partido Socialista para que el Cabildo promueva una moratoria turística en el Parlamento de Canarias, recordando que la Ley del Suelo establece que los planes insulares no pueden fijar techos de camas, ya que esta competencia recae en los ayuntamientos.

El consejero señaló que cualquier medida en esta línea debe estar debidamente fundamentada, ya que en el pasado la justicia ha tumbado moratorias similares. En este sentido, lamentó que desde la oposición se intenten generar debates que no tienen respaldo jurídico o técnico, cuando lo prioritario debería ser avanzar en un modelo de desarrollo equilibrado y sostenible para la isla.

«Este grupo de gobierno no se esconde detrás de mociones sin fundamento. Estamos trabajando en soluciones reales, con criterios técnicos y dentro del marco legal», afirmó Machín, subrayando la importancia de abordar el crecimiento turístico de manera planificada y responsable. Machín reafirmó el compromiso del gobierno con un desarrollo equilibrado y sostenible para Lanzarote: «Mientras otros se limitan a presentar mociones sin fundamento o sin recorrido legal, este gobierno trabaja con hechos eliminando suelo turístico no necesario, actualizando los planes urbanísticos y planteando un modelo insular basado en el equilibrio y la sostenibilidad».