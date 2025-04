Una familia con cuatro hijos se enfrenta a un desahuicio en Canarias

Una familia de origen marroquí afronta este viernes 4 de abril un desahucio en el barrio de Argana Alta, en Arrecife (Lanzarote), tras residir desde 2004 en la misma vivienda. A pesar de haber recibido una prórroga judicial de un año, no han logrado encontrar una alternativa de alquiler debido a la crisis habitacional que sufre la isla.

La madre de la familia, que ha preferido no revelar su nombre, relata su desesperación: “Llevamos un año buscando sin parar, de día y de noche, pero no hay nada”. Asegura que todas las opciones de alquiler que han encontrado son inasumibles, con precios que no bajan de 900 euros o condiciones muy restrictivas como limitar el número de inquilinos o exigir nóminas altas y hasta tres meses de fianza.

Actualmente, el único ingreso familiar proviene del padre, que percibe 1.400 euros mensuales, mientras que la madre está enferma y no puede trabajar. Aunque ahora afirman poder afrontar un alquiler razonable, no encuentran ninguna vivienda accesible.

Los servicios sociales de Arrecife no han clasificado a la familia como vulnerable, al considerar que cuentan con ingresos suficientes, lo que les ha dejado sin opciones ni ayuda institucional.

Una hipoteca imposible de asumir

La vivienda fue adquirida en 2004. En aquel momento les dijeron que pagarían 350 euros al mes, pero en solo un año la cuota subió a 500, y más tarde alcanzó los 700 euros. Con un salario de 1.000 euros, la familia no pudo seguir cumpliendo con los pagos. Aseguran haber abonado casi 50.000 euros en total.

Con el paso de los años, el inmueble pasó por varias manos: primero una entidad bancaria, luego otra tras una absorción, y finalmente a una empresa que no ofrece la posibilidad de quedarse como inquilinos.

La familia tiene cuatro hijos de 18, 17, 16 y 8 años, tres de ellos menores y en edad escolar. El desahucio se ejecutará en plena mitad del curso, sin que se haya encontrado una solución para garantizar el bienestar de los menores. “Nadie nos da respuesta, y mis hijos están estudiando, no tenemos a dónde ir”, lamenta la madre.