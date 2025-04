El actor Pablo Pineda expondrá su experiencia en la feria Tías Emplea

La II Feria Tías Emplea, organizada por el Ayuntamiento de Tías junto a la Federación Turística de Lanzarote (FTL) y Asolan con la colaboración del Cabildo, contará con la intervención de Pablo Pineda, quien ofrecerá una conferencia sobre su experiencia personal.

La segunda edición de la feria, que se celebrará el 9 de abril, de 9.30 a 15.00 horas en la plaza del Varadero, en Puerto del Carmen, está dedicada a la responsabilidad social corporativa y se prevé que participen unos 40 estands de empresas, asociaciones y entidades relacionadas con el empleo y la actividad económica de Lanzarote.

La inauguración de la feria, que tendrá lugar a las 9.30 horas, estará presidida por el alcalde, José Juan Cruz, quien visitará los estands junto a los representantes de la FTL, Asolan y Cabildo de Lanzarote. El programa continuará con una mesa redonda a las 11.00 horas con representantes de estas instituciones. Para las 11.20 h oras se ha previsto taller denominado Empleabilidad de personas con discapacidad, dirigido a personal de recursos humanos de las empresas. El taller lo dirigirá Alba Almeida y Alexis López, de Ilunion Hoteles.

La conferencia de Pablo Pineda será a las 12.00 horas y una hora más tarde intervendrá Lucía Ballesteros, presidenta de la asociación Mujeres sin sombra. Ballesteros disertará sobre las ventajas fiscales y subvenciones para empresas por contratar a personas con discapacidad.

La jornada seguirá con una mesa de experiencias reales a las 13.15 horas protagonizada por Lola Lasso, de la Asociación Española contra el Cáncer, Amaya Marquina, de Aspercan, María José Moreno, de Acciones Unidas, y Moreyba Hernández, de Canarian Hospitality. en el horario de apertura de la feria se podrá visitar los estands en la plaza del Varadero para recabar información sobre las distintas oportunidades laborales existentes en Lanzarote.

Pineda fue el primer licenciado universitario europeo con síndrome de Down. Según la Fundación Adecco, «su objetivo vital es enseñar a la sociedad a mirar a las personas sin poner etiquetas por adelantado y así crear una nueva sociedad más sensible, justa y diversa. No ha sido un camino fácil pues siente que las personas con discapacidad intelectual se encuentran en la tesitura de tener que demostrar constantemente su valía, algo que a una persona sin discapacidad parece que no se le exige».