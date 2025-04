Una familia con tres menores, al borde del desahucio en Arrecife: "He pensado en quitarme la vida"

Una pareja con tres menores, de entre tres meses y 14 años, busca desesperadamente conseguir una vivienda en Lanzarote. Gara, residente en el municipio de Arrecife, relata que cuando su casera le dijo hace un año que tenía que dejar la vivienda se le vino el mundo encima. Desde entonces, narra que comenzó una búsqueda incesante para encontrar un nuevo hogar en la isla, que ha acabado con su salud mental y que, por el momento, no ha dado sus frutos.

"He pensado en quitarme la vida, pero por mis hijos no lo he hecho", narra la madre a La Voz. Cuando su pareja y ella recibieron la noticia de que tenían que abandonar la vivienda en la que llevaban viviendo entonces seis años, decidieron dejar de pagar el alquiler, alrededor de 580 euros en la capital de Lanzarote, para poder ahorrar algo de dinero y pagar la entrada de una casa. "Las que estaban más baratas desaparecían sobre la marcha y las otras no podemos costearlas", explica durante una entrevista con La Voz de Lanzarote. El precio de la vivienda en venta en Lanzarote no ha parado de superar récords y ya es más cara que nunca, según los datos del portal inmobiliario Idealista, de febrero de este mismo año, con precios por encima de los 3.000 euros el metro cuadrado.

