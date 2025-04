Lanzarote rinde homenaje a Kenneth Gasque con una escultura en Puerto del Carmen

El Cabildo de Lanzarote, a través del Servicio Insular de Deportes, ha inaugurado este jueves una escultura en homenaje a Kenneth Gasque, figura clave en la historia deportiva de la isla y responsable de traer el Ironman a Lanzarote hace más de tres décadas.

El emotivo acto tuvo lugar en Puerto del Carmen, epicentro de esta prueba internacional, y contó con la presencia del presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort; el consejero de Deportes, Juan Monzón; el alcalde de Tías, José Juan Cruz; la autora de la escultura, la artista lanzaroteña Cintia Machín; así como el propio homenajeado, Kenneth Gasque.

"Su visión convirtió a Lanzarote en referente internacional del triatlón, con la creación del IRONMAN Lanzarote en el año 1992, un evento que transformó la imagen de nuestra isla y la proyectó al mundo entero como un destino deportivo de primer nivel", aseguró el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, quien además subrayó que Kenneth fue "mucho más que el Ironman". "Fue el alma detrás de una impresionante constelación de eventos deportivos, desde el Volcano Triatlón en 1984 hasta la Wine Run, pasando por maratones, festivales, carreras de montaña y semanas temáticas", aseveró el presidente, quien también adelantó que se iniciará el expediente "para nombrar a Kenneth Gasque como Hijo Predilecto de Lanzarote".

Por su parte, el consejero de Deportes, Juan Monzón, señaló que "este es un homenaje justo y necesario". "Querido Kenneth, pasarás a la historia de la isla y del mundo del deporte por impulsar una prueba consolidada, un referente mundial que no solo lo soñaste, si no que fuiste capaz de contagiar a las administraciones públicas de Lanzarote, convenciendo de nuestro potencial a la organización internacional, creyendo en la capacidad de nuestra gente y aglutinando voluntades para lograr llegar hasta aquí", apuntó.

"Este reconocimiento es compartido con el equipo de trabajo en el área de deportes del Cabildo, lo que justifica que se reconozca a Kenneth Gasque, como impulsor del IRONMAN de Lanzarote, prueba deportiva que une a personas de distintas culturas y trayectorias, y que hacen que esta cita anual sea tan especial", añadió el consejero.

La obra, realizada por Cintia Machín, fue elaborada en bronce, y representa la figura de Kenneth Gasque con una de las imágenes que todos recordamos de él: colocando una medalla del IRONMAN. Además, también se realizó una réplica en miniatura que se le entregó al propio Kenneth Gasque.

Gasque, visiblemente emocionado, agradeció el gesto y afirmó que "esta isla me ha dado tanto, y me siento parte de ella". "Este reconocimiento me conmueve profundamente, y lo comparto con todas las personas que han hecho del Ironman Lanzarote algo tan especial", añadió Kenneth.

De esta manera, el Servicio Insular de Deportes rinde homenaje a una de las personas más importantes del deporte en Lanzarote, quien marcó un antes y un después en los eventos deportivos de nuestra isla y que continúa aún con la energía de seguir aportando para el progreso de la actividad deportiva en Lanzarote.