"Es pura sensualidad": el secreto de una de las mejores cheesecake de Canarias

Algunas historias de reinvención se hornean a fuego lento, entre cambios de vida, aromas familiares y recuerdos que despiertan a cada bocado. Así fue como Javier Fernández, antiguo peluquero y panadero, acabó dedicando sus días y también sus madrugadas a la creación de tartas de queso artesanales que emocionan al primer contacto con el paladar.

Lo que comenzó como un experimento casero durante la pandemia ha terminado por convertirse en La Cheesecakería, un obrador de culto que abrirá en junio su primer espacio físico en el centro comercial Deiland, en Lanzarote, un lugar pequeño donde cada cheesecake cuenta una historia.

De hobbie a vocación

“Siempre me ha gustado cocinar, hacer cositas diferentes, sorprender a los amigos y a la familia praticando en casa, como un hobby”, recuerda Javier. Con el paréntesis que supuso la pandemia, ese placer cotidiano empezó a transformarse en algo más. “Era algo que me apasionaba y quería dedicarme profesionalmente a ello”, confiesa. Fue entonces cuando decidió dar un giro a su vida laboral y buscar su primer trabajo en cocina.

Comenzó como ayudante, hasta que la repostería se cruzó en su camino. “Hice una pequeña formación en pastelería, donde mi docente me vio un don. Ella me decía: ‘Tú eres especial’. Me consiguió mi primer contrato como ayudante en un hotel de cinco estrellas y, a partir de ahí, me ascendieron rápidamente”. Con esfuerzo y formación constante, ha ido creciendo profesionalmente, siempre rodeado de personas que lo han apoyado y animado.

La disciplina como tónica

El aprendizaje no se limitó a las recetas. “Trabajar en obradores de alta cocina me enseñó disciplina. Mucha disciplina, respeto por el producto, la importancia de la técnica y que detrás de un buen postre hay mucho rigor y mucho cariño, eso es indiscutible”, afirma. Esa filosofía se ha convertido en la base de sus tartas: sabor preciso, textura envolvente y ese “guau” que surge sin pensarlo.

Su tránsito del pan a la repostería fue también una transición emocional. “Para mí el pan es tradición, paciencia, fermento… La cheesecake lo que me aporta es pura sensualidad, cremosidad, frescura, sabores que juegan contigo. Pasar de lo rústico del pan a lo emocional de la cheesecake fue un cambio muy bonito”.

Un lienzo en blanco donde todo es posible

Durante ese proceso de cambio, Javier empezó a experimentar con recetas que buscaban algo más que sabor. “Me di cuenta que quería tener algo mío, algo donde pudiera hacer sin límites, algo que me diera como si fuese un lienzo en blanco, porque realmente la cheesecake es una tarta clásica, pero con mil y una posibilidades que poder hacer”.

Así nació La Cheesecakería. “Suena como un lugar especial, como un sitio de culto para la gente que le encanta la cheesecake, donde fuese la reina, donde fuese el postre por excelencia”.

Una experiencia sensorial

Para Javier, la cheesecake no es solo un postre, es una forma de expresar emociones y pensamientos. “Puedes hacer todo lo que se te pase por la cabeza y jugar con sabores, texturas, presentaciones. Para mí es como un vestido clásico al que le puedes cambiar los accesorios y siempre sorprende”.

La técnica, por supuesto, no se descuida. “Busco una base firme pero no seca, que sostenga una crema suave, con personalidad, que se deshaga como un helado al contacto con el paladar”.

Los sabores nacen muchas veces del recuerdo. “A veces, simplemente cuando me imagino un sabor, aparece un recuerdo de la infancia, un helado que me gustaba de pequeño, un postre o simplemente un color o un olor. Voy probando, fallo, ajusto. Si yo en cada elaboración diferente no me emociono con el resultado, ese postre no va a salir”.

Una cheesecake no puede esperar

En su obrador, el tiempo no se mide solo en minutos de horno, sino en instantes que merecen ser saboreados. Para Javier, una buena tarta de queso no entiende de esperas ni protocolos. Quiere que quien la pruebe lo haga sin demora, donde y como quiera: de pie, en un banco bajo el sol, camino a casa o con los pies en la arena. “Cada cheesecake debe vivirse como una experiencia fresca, inmediata y placentera”, resume.

Ese deseo de sencillez también se refleja en el envoltorio. Las tartas llegan en pequeñas cajitas de bambú que parecen pensadas para regalar. Ligeras, naturales y sostenibles, no solo protegen bien el postre, sino que elevan la experiencia estética. Horneadas directamente en su interior, las cheesecake se presentan como pequeños tesoros listos para ser descubiertos.

Una apertura con olor a horno

En junio, su primer punto de venta abrirá en el centro comercial Deiland. “Va a ser un espacio pequeñito, pero con alma. Tendremos una cristalera donde se separa la parte de venta del obrador para que nos vean trabajar, que vean que todo es fresco, natural, que huelan ese olorcito a vainilla, a queso en el horno, a quesito fresco y que con cada tarta se saque una sonrisa”.

La inauguración llegará cargada de detalles: música, degustaciones, sorteos y, sobre todo, emoción. “Invito a todo el mundo a que pase ese día, que nos conozcan, que prueben y que nos den su apoyo”. Puedes seguir sus novedades, sabores y próximas aperturas en @la_cheesecakeria_ en Instagram.