25 años de cine en corto en Lanzarote

El Festival Internacional de Cine de Lanzarote (FICL) celebra su 25º aniversario del 15 al 24 de mayo de 2025, consolidado como uno de los referentes del cortometraje en España. Organizado por el Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote y Fisme Producciones, el festival hizo pública el 21 de abril, la selección de cortos que competirán en su Certamen Internacional de Cortometrajes, con cineastas procedentes de todo el mundo.

El consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín Tavío, destaca sobre esta edición del FICL que «el Festival Internacional de Cine de Lanzarote cumple un cuarto de siglo consolidado como un espacio de referencia para el fomento del pensamiento crítico y la educación audiovisual en nuestra isla. Desde el Cabildo seguiremos apostando por proyectos culturales que dialoguen con la ciudadanía, impulsen el talento y refuercen el papel de Lanzarote como epicentro cultural».

De las 2.780 obras recibidas, venidas de 115 países, se han seleccionado 63 cortometrajes que competirán en las categorías de Ficción Nacional, Ficción Internacional, Animación, Documental, Cortos Canarios y Cortometrajes Infantiles (dirigidos a públicos de entre tres y 17 años). Las proyecciones serán del 19 al 23 de mayo, como antesala a la Gala de Clausura. Cada obra optará a un premio oficial de 1.500 euros.

La sección de Cortometrajes Nacionales celebra en esta edición la diversidad y vitalidad del cine español, con 17 obras a concurso. Nuevos talentos y cineastas consolidados abordan temas contemporáneos desde miradas frescas, arriesgadas y personales.

Entre los títulos seleccionados destacan La mort, de Jesús Martínez Nota; Solo Yo, de Laia Rodas; Insalvable, de Javier Marco; Discordia, de Álvaro Amate y Piel Fina, de Antonio Muñoz De Mesa. También propuestas provocadoras como El arte de cagar, de José Rodríguez o Quinqui, de Luis Saavedra.

La categoría de Cortos Canarios vuelve a ser una muestra del talento emergente y consolidado de las islas. Nueve obras han sido seleccionadas, reflejo de la diversidad estética, narrativa y geográfica del Archipiélago. Entre los títulos, Las Noches Rotas, de Valentino R. Sandoli; La Mancha, de Nacho Peña Ahedo; Los Muchachos, de Alejandro Artiles, y La Isla Errante, de Pablo Borges. Completan la sección Esa Vocecilla, de Carlos Acosta; Drowned, de Damián Ramos Díaz; El Jable, de Bruno Atkinson; S.S, de Lionel Marrero y Mateo and Minguito, de Néstor Garma.

Quince cortometrajes de diversos países conforman la categoría de Mejor Corto de Ficción Internacional. Obras que exploran realidades distintas con estilos únicos que van desde lo íntimo a lo político, lo poético o lo experimental.

Algunos son Secuencia, de Claudia H. Castellano (Colombia); La Cascada, de Pablo Delgado (México); A Summer’s End Poem, de Lam Can-zhao (China); Chang Dong, de Yuan Yuan (EEUU), Sette Settimane, de Enrico Acciani (Italia) y Nothing But The Truth, de Hamoun Dolatshahi (EEUU). Y Hatch (Canadá) y Barlebas (Países Bajos).

Asimismo, diez documentales exploran con sensibilidad y profundidad de temas personales, sociales y políticos. Destacan Lagun, de Juan Larrañaga y Volver Cantando, de Lázaro Louzao. También La Conversación que nunca tuvimos, de Cristina Urgel y También Lo Siento, de Ignacio Marín. Obras como El mal d’Hèrcules, realizado por jóvenes cineastas, o Vollúpya de Éri Sarmet y Jocimar Dias Jr. (Brasil), demuestran el poder del documental como herramienta de reflexión y debate.

Animación para adultos

Doce cortometrajes de animación para público adulto proponen temas complejos, emocionales y provocadores, con una riqueza visual extraordinaria. Destacan Free the Chickens, de Matúš Vizár (Eslovaquia), Le Chevreuil de Delphine, Priet-Mahéo (Francia), Unliked, de Pablo Jiménez Gallardo (España) y Awaiting the Lightning Bolt, de Marco Russo (Italia).

Completan la sección CARMELA de Vicente Mallols y Periquitos de Alex Rey, entre otros, reafirmando que la animación es también un territorio para la crítica social y la introspección.

Como cada año, el público podrá votar por su cortometraje favorito y otorgar el Premio del Público durante las proyecciones, que tendrán lugar del 19 al 23 de mayo de 2025 en el Centro de Innovación Cultural El Almacén, Arrecife.

Desde su reconocimiento como festival calificador para los Premios Goya en 2016 y recientemente para los Premios Fugaz, el FICL mantiene su relevancia nacional e internacional, brindando a los ganadores acceso directo a estos prestigiosos galardones.

Organizado por Fisme Producciones, cuenta con el patrocinio del Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Gobierno de Canarias, Canary Island Films, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote a través de Lanzarote Film Commission, Promotur Turismo de Canarias, Ayuntamiento de Arrecife y Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo insular de Lanzarote.