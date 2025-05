El alcalde de Arrecife estalla por una pintada alusiva a la manifestación Canarias tiene un límite del 18M: "No manchen la ciudad"

Una pintada en un muro próximo a la playa de El Reducto, en Arrecife, alusiva a la manifestación Canarias tiene un límite 18M y la masificación turística ha enfadado y mucho al alcalde de Arrecife, Yonathan de León.

En el mensaje, escrito en letras de gran tamaño de color negro se lee: "STOP TURISMO MASIVO 18M". El alcalde capitalino ha condenado este jueves este grafiti, que califica de acto vandálico y rechaza las pintadas en los espacios públicos.

De León recuerda que el Ayuntamiento de Arrecife ha puesto en marcha un plan para suprimir las pintadas en distintos puntos de la capital y cuidar el entorno para mantener una ciudad "limpia y atractiva".

La movilización del próximo 18 de mayo en Lanzarote será a las 11.00 horas y el punto de encuentro es el Quiosco de la Música del Parque José Ramírez Cerdá en Arrecife.

El movimiento Lanzarote tiene un límite ha convocado a las personas interesadas, a que asistan mañana viernes, 16 de mayo, al taller para la elaboración de pancartas a las 19.00 horas en el Quiosco de la Música. Los asistentes deben llevar los materiales para la confección de las mismas.

"Salimos de la pobreza gracias al turismo"

"Esa pared la hemos pintado en múltiples ocasiones, la última la semana pasada. Hemos activado un plan para suprimir los grafitis o pintadas de nuestros espacios públicos, mobiliario urbano y paredes en Arrecife. Para avanzar como ciudad,todos debemos colaborar y ser responsables. Todos", enfatiza de León.

De León apela a la responsabilidad ciudadana y al diálogo como vía para expresar las opiniones, rechazando de forma clara las pintadas como forma de protesta. De León subraya la importancia del turismo como motor económico de Lanzarote y Canarias y la necesidad de cuidarlo y protegerlo.

"Lanzarote salió de la pobreza gracias al turismo. Son miles de familias que viven, vivimos en esta isla, gracias al turismo y las personas que nos visitan cada año. Decidir qué queremos para el futuro de la isla, se debate con diálogo y participación. No 'manchando' la ciudad, la isla... Las pintadas sobran cuando quienes las arrojan no utilizan el diálogo. Pinchan en las formas", se queja De León.

La isla con menor crecimiento de turistas

El Cabildo de Lanzarote ha destaco este miércoles que la isla se distingue por apostar por un modelo de crecimiento moderado y sostenible. La isla ha cerrado el primer trimestre de 2025 con un aumento del 1,9% en la llegada de turistas, situándose como la isla que mejor ha gestionado el incremento de visitantes en comparación con el resto del Archipiélago, según la valoración realizada desde la Corporación Insular.

Este enfoque, defiende el presidente del Cabildo y consejero de Turismo, Oswaldo Betancort, busca priorizar la calidad del destino y la convivencia entre residentes y visitantes, frente a un crecimiento descontrolado.

Mientras que otras islas como Fuerteventura (7,8%), Gran Canaria (2,8%) y Tenerife (2,1%) experimentaron mayores incrementos, Lanzarote consolida su compromiso con un turismo que respete los recursos naturales y mejore la calidad de vida de sus habitantes, subraya el Cabildo.

Diversificación de mercados

Betancort, subraya que este resultado no es fruto de la casualidad, sino de una planificación clara y estratégica. "En Lanzarote no buscamos crecer a cualquier precio, sino avanzar hacia un turismo que respete nuestros recursos y mejore la vida de quienes aquí viven", afirma Betancort. "Crecer menos no significa retroceder, sino priorizar la calidad del destino y la convivencia entre residentes y visitantes".

En marzo, Lanzarote recibió un total de 325.730 turistas. Además, se ha implementado una nueva metodología para contabilizar a los "turistas secundarios", es decir, aquellos que visitan Lanzarote como parte de un itinerario combinado entre islas. Héctor Fernández, consejero delegado de SPEL–Turismo Lanzarote, destaca que esta modificación permite visibilizar la posición de Lanzarote como destino de elección dentro de los itinerarios combinados entre islas, y pone en valor nuestra capacidad de atracción.

Otro aspecto clave es la diversificación de mercados. A pesar de la disminución del turismo alemán, se han registrado importantes aumentos en la llegada de turistas procedentes de Italia (+29%) y Países Bajos (+23%), consolidando nuevas rutas y públicos interesados en un modelo turístico más respetuoso.