Homenaje a jóvenes agricultores y ganaderos de Lanzarote

La Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Lanzarote ha acogido este viernes el cierre de las I Jornadas de San Isidro Labrador, organizadas por el Área de Agricultura y Ganadería de la institución insular. Este evento, marcado por un ambiente de compromiso y esperanza, reunió a diversas autoridades, profesionales del sector agrario, miembros de la comunidad educativa y ciudadanos interesados en el futuro de la agricultura en la isla.

Asistieron al evento el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, junto al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, además de representantes del Parlamento de Canarias, incluida la portavoz de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, Rosa Bella Cabrera.

Durante su intervención, Betancort agradeció la dedicación del personal que trabaja en la Granja, reconociéndolos como “la cara amable del Cabildo” y destacando su papel fundamental en convertir este espacio en un centro de aprendizaje y desarrollo para futuros agricultores.

Educación agrícola: fortalecer las raíces del sector

Una de las novedades de estas jornadas fue el enfoque en la educación, con visitas de estudiantes y actividades formativas que acercaron a los jóvenes al mundo agrícola. Betancort subrayó la importancia de que la nueva generación comprenda el valor de la agricultura y la ganadería, no solo como alternativas laborales dignas y sostenibles, sino también como componentes esenciales de la identidad canaria.

Es esencial que los jóvenes se reconecten con el campo, que aprendan sobre sus prácticas y significados culturales, ya que este conocimiento no solo enriquece su formación, sino que también garantiza el futuro del sector primario en Lanzarote.

La importancia del agua en la agricultura

Un punto crucial que abordó el presidente fue el acceso al agua de riego, elemento esencial para el desarrollo de una agricultura robusta y sostenible. Betancort destacó las peticiones de los agricultores a lo largo de los años para mejorar los sistemas de riego y subrayó la firma de un convenio con SEIASA para modernizar el riego en los municipios de Tinajo y Teguise, lo que implica una inversión de 24,4 millones de euros.

“Crear sistemas de producción y distribución de agua que aseguren el abastecimiento de este recurso básico es fundamental para garantizar la competitividad de nuestros cultivos y proteger el paisaje agrario que caracteriza a Lanzarote”, señaló Betancort. Además, enfatizó la necesidad de extender estos sistemas a otras áreas de la isla para asegurar el futuro de las fincas agrícolas y sus cultivos.

Reconocimiento al relevo generacional en el campo

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el homenaje a 17 jóvenes que han establecido sus Explotaciones Agrarias Prioritarias en la isla en los últimos cinco años. Betancort enfatizó que estos jóvenes son el relevo generacional que tanto necesita el sector agrario. “Ustedes son esenciales para defender nuestra soberanía alimentaria, nuestra cultura y nuestro paisaje”, afirmó el presidente.

Aplaudió el esfuerzo y determinación de estos nuevos emprendedores y reafirmó su compromiso con la formación y el apoyo institucional para que más personas puedan unirse al sector primario, para desarrollar sus proyectos agropecuarios con dignidad y orgullo.

Apuesta por el futuro del campo en Lanzarote

Durante su intervención, Betancort afirmó que Lanzarote necesita diversificar su economía y fortalecer su identidad, acciones que solo serán viables si el sector agrícola se coloca en el centro de la agenda política y social. Resaltó que su administración seguirá apostando por políticas activas que promuevan la formación, profesionalización, investigación y comercialización del sector.

“Sin agricultura no hay paisaje. Sin ganadería no hay territorio. Y sin campo no hay identidad”, concluyó Betancort, reafirmando la importancia de la agricultura en la identidad cultural y económica de la isla.

Propuestas y recursos para nuevos agricultores

El consejero Narvay Quintero, por su parte, destacó la necesidad de atraer a la juventud hacia el campo no solo para garantizar el relevo generacional, sino también para satisfacer la demanda de nuevos perfiles profesionales en el sector agrario. Mencionó que su departamento ha complementado con recursos propios los fondos europeos destinados a ayudar a jóvenes emprendedores que buscan iniciar sus actividades agrarias.

Este apoyo no solo es vital para el desarrollo de empresas agrícolas, sino que también es un respaldo necesario para asegurar que los nuevos agricultores cuenten con los recursos y la formación adecuada.

Un cierre festivo

El evento culminó con un enyesque de confraternización, donde se ofrecieron productos locales, acompañado de música folclórica, reflejando la rica gastronomía y cultura de Lanzarote. Esta celebración no solo sirvió para disfrutar de la buena comida y la música, sino también para fortalecer la comunidad y el compromiso conjunto hacia el futuro del sector primario.

Las I Jornadas de San Isidro Labrador, celebradas del 14 al 16 de mayo, representan un paso pionero en Lanzarote, desarrollando un programa educativo y participativo que busca visibilizar, fortalecer y dignificar el sector primario. Con estas iniciativas, la apuesta por el campo canario se reafirma, buscando construir un futuro más sostenible y próspero para todos.