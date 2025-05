Pelea por una hamaca en Canarias: bronca entre dos turistas

Verano, Lanzarote, una piscina con vistas y decenas de turistas británicos disfrutando de sus vacaciones. Pero en medio de la calma, estalla la tormenta: una acalorada discusión por una hamaca rompe la tranquilidad en los apartamentos Hyde Park Lane, situados en Puerto del Carmen.

El motivo, tan simple como habitual: una tumbona supuestamente “reservada”. El resultado: gritos, acusaciones cruzadas y un vídeo que se ha hecho viral.

La protagonista de la escena es una turista con acento escocés, vestida con una túnica rosa. Según ella, su grupo había estado usando ese mismo lugar junto a la piscina durante toda la semana. Al ver a una pareja de compatriotas ocupando la zona, se desató el enfado.

“Vamos a hablar con el encargado”, le dice la mujer a la pareja, que no da crédito. “No seas grosera, da la vuelta y aléjate”, responde la mujer en la hamaca, visiblemente molesta por el tono.

El ambiente se calienta, y el resto de turistas empieza a mirar. Uno de ellos, Callum Lines, decide sacar el móvil y grabar. “Había un cartel cerca que decía claramente que no se pueden reservar tumbonas”, explica después. “Pero parece que a algunos eso no les importa”.

Un vídeo que destapa una realidad incómoda del turismo

La escena no tardó en recorrer redes sociales. En el vídeo se puede escuchar cómo los reproches van en aumento, hasta que el propio Lines interviene: “¿Estás sentada encima de alguien? Entonces, ¿por qué te quejas?”.

Mientras la mujer en bikini defiende que no ha tocado nada ni desplazado a nadie, la mujer en rosa insiste en que su grupo tuvo que irse porque alguien ocupó “su” lugar.

“¿Y por qué no tienen sus nombres en las hamacas?”, responde tajante la otra turista, generando una oleada de aplausos virtuales entre los usuarios que han visto el vídeo, según indican desde The Daily Mail.

¿Se pueden reservar hamacas en los hoteles de Canarias?

Este incidente no es un caso aislado. En muchos hoteles de Canarias —y en general en destinos turísticos con alta ocupación— es común encontrar carteles que prohíben la reserva de tumbonas con toallas u objetos personales.

Según las normativas internas de la mayoría de los alojamientos, las hamacas son de uso común y por orden de llegada. Es decir: si no estás usándola en ese momento, no puedes bloquearla. Las autoridades de consumo lo dejan claro: no existe el derecho a “guardar sitio” en espacios compartidos.