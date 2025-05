Vista para sentencia la causa contra el acusado de violar a una joven en un descampado de San Bartolomé

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha juzgado este martes al acusado J.D.H.Y. por un delito de abuso sexual con penetración, calificado de esa manera porque aún no estaba en vigor la Ley Orgánica 10/22, conocida como Ley del Solo Sí es Sí. Antes de comenzar el juicio, la defensa del acusado pidió la suspensión de la vista oral alegando que no había tenido tiempo suficiente para preparar la defensa. Sin embargo, la acusación particular se negó. "Mi cliente está desesperada y necesita pasar página cuanto antes", alegó la letrada. El Tribunal se negó a aplazarla y recordó que durante el proceso judicial también se debe tener en cuenta a la víctima.

Tras esta negativa, el acusado trató de renunciar a su letrado en el propio juicio oral, otro nuevo intento que fue tumbado por la Sala, donde los magistrados alegaron que no se puede renunciar a última hora "para evitar el juicio".

