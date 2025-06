El Cabildo de Lanzarote reclama 82.600 euros en costas judiciales al abogado Calatayud por el 'caso Inalsa'

El Cabildo de Lanzarote ha dado un paso adelante relacionado con el proceso concursal que se llevó a cabo en la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA). En el pleno celebrado este martes se aprobó una moción del Grupo Socialista que permitirá reactivar las acciones judiciales destinadas a recuperar las costas judiciales que, según se desprende de recientes resoluciones, habrían sido cobradas de manera indebida por el abogado Ignacio Calatayud en el marco del procedimiento concursal de la mencionada entidad.

La iniciativa del Grupo Socialista se fundamenta en una reciente resolución emitida por el Juzgado de lo Mercantil Nº1. Esta instancia judicial, según el PSOE, ha condenado a Ignacio Calatayud a abonar las costas derivadas de un incidente dentro del concurso de acreedores de INALSA, en el cual el letrado reclamaba la cantidad de 82.600 euros por su intervención.

El juzgado dictaminó que esta reclamación carecía de sustento legal, al considerar que la contratación original del abogado ya contemplaba su participación tanto en la causa principal del concurso como en los incidentes o procedimientos derivados del mismo. Esta resolución judicial abre la puerta ahora a la posibilidad de que el Cabildo de Lanzarote, como parte afectada, pueda reclamar y recuperar las costas asociadas a este y posiblemente otros incidentes dentro del complejo proceso concursal de INALSA.

Ariagona González, en el centro, junto a consejeros socialistas, en el Cabildo de Lanzarote. / La Provincia

Críticas a la inacción y defensa del interés público

La portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote, Ariagona González, celebró la aprobación de la moción, pero no sin antes lanzar críticas hacia la gestión actual. González denunció lo que considera "pasividad" e "inacción" por parte del presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, no solo al frente de la Corporación Insular, sino también en su papel respecto al Consorcio del Agua y a la propia empresa pública INALSA.

"Resulta inaceptable que, pese a existir una condena firme que desestima la reclamación de honorarios, no se haya movido ni un dedo para recuperar unas costas que podrían superar el millón y medio de euros", afirmó González, poniendo de relieve la cuantía económica que estaría en juego y que, según el PSOE, constituye dinero público que debe ser defendido activamente por la institución insular.

El Grupo Socialista ha insistido en su compromiso con la transparencia y la justicia en este asunto a lo largo del tiempo. Confían en que la moción aprobada sirva para cerrar lo que describen como una etapa de "opacidad y falta de responsabilidad institucional". Reafirman que el Cabildo tiene la obligación de actuar con contundencia en la defensa del interés general y esperan que las medidas oportunas para la recuperación de estas costas se ejecuten "sin más dilación". Asimismo, el PSOE confía en que se establezcan mecanismos que garanticen que hechos como estos no vuelvan a repetirse en el futuro.